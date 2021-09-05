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Углеродная нейтральность Европы может повлиять на экономику России

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 19:02
Экономика
Углеродная нейтральность Европы может повлиять на экономику России
pixabay.com

Владивосток, 5 сентября. «Сбер» спрогнозировал будущее России после полного энергоперехода в ЕС.

Экономическая система России трансформируется, если европейским странам удастся достичь успеха в вопросе выхода на полную углеродную нейтральность к 2050 году, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет газета «Взгляд».

Представитель отечественного банка продемонстрировал свое видение будущего в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. По его мнению, отказ от нефтегазового потребления в Европе к 2035 году приведет к ликвидации 72% производств нефти и газа на территории РФ. Свыше 90% угольных компаний будут закрыты, а размер недополученной выручки достигнет к 2035 году 179 млрд долларов.

Российский бюджет, таким образом, может лишиться 5 трлн рублей, а граждане страны станут получать на 14% меньше средств, считает Греф.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что глава Сбербанка в этом вопросе «поднимает ставки», так как подобный сценарий маловероятен из-за значительной важности традиционных энергоносителей и относительно небольших вкладах Европы в альтернативные источники энергии. Юшков убежден, что «Сбер» намеревается в будущем заняться кредитованием «зеленого» бизнеса, так как займы потребуются для реализации повсеместной экологизации.

Интересы Сбербанка как экосистемы распространяются на все большее количество сфер жизнедеятельности. Предполагается, что банк презентует суперкомпьютер собственного производства уже в ноябре.

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сбербанк прогноз экология греф углеродная нейтральность
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