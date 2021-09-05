Житель Уфы ценой своей жизни спас тонущую собаку

Уфа, 5 сентября. Хозяин спас свою собаку, однако утонул сам. Водолазы подняли тело погибшего со дна водоема. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла на реке Белой в Кировском районе. Очевидцы рассказали, что 50-летний мужчина бросился в воду, спасая свою собаку.

Уфимцу удалось вытащить животное на берег, однако у самого выбраться не хватило сил. Тело погибшего ищут спасатели. По предварительным данным, мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Тем временем сотрудники экстренных служб ищут сорвавшегося с Володарского моста в Петербурге мужчину. Он упал в Неву и утонул. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.