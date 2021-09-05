Талибы согласны возобновить работу посольства США в Афганистане

Тегеран, 5 сентября. Посольство США в Афганистане в настоящий момент не функционирует. Однако талибы согласны возобновить деятельность дипломатического представительства.

Об этом рассказал глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) Мохаммад Акбар Ага в беседе с журналистами издания ТАСС.

По его мнению, сейчас американские власти боятся возобновлять работу посольства. Это связано с ситуацией в исламской республике, уточнил собеседник СМИ. По этой причине работа дипломатического представительства будет восстановлена нескоро, предположил Мохаммад Акбар Ага.

Ранее в Белом доме сообщили, что порядка сотни граждан Соединенных Штатов осталось в Афганистане. Власти США выразили надежду на скорое возобновление работы кабульского аэропорта. Лишь в таком случае люди смогут вернуться на родину, уточнили в Вашингтоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.