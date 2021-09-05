Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 20:18
20:18
Армия
Военнослужащие ЗВО совершили 25-километровый марш-бросок в Ленинградской области
20:17
Весь мир
«Не нравится – можешь уезжать»: беженца из Афганистана затравили в США
20:16
Армия
Леонков: военные тайны российского Су-30 не достанутся Японии на учениях с Индией
20:15
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом
20:14
Армия
Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео
20:08
Общество
Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
20:07
Экономика
Банк России оценил влияние единовременных выплат на инфляцию
20:04
Армия
Более 100 школьников с территории ЗВО стали участниками движения «Юнармия»
20:01
Наука
Оксфордский ученый предложил искать инопланетян с помощью сферического суперкомпьютера
20:01
Спорт
Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче ЧЕ
Все новости

СМИ сообщили о возможном тайном соглашении Байдена и Зеленского по Донбассу
Политика
СМИ сообщили о возможном тайном соглашении Байдена и Зеленского по Донбассу
pixabay.com

Киев, 5 сентября. Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский могли заключить тайное соглашение по Донбассу, пишут СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Журналисты обратили внимание, что Байден и Зеленский не поднимали тему Минских соглашений в заявлениях по итогам встречи в Вашингтоне. Однако президенты могли заключить тайное соглашение.

«По второй версии, Байден и Госдеп активно склоняют Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации формулы Штайнмайера», — говорят дипломаты.

Ранее политолог Алексей Цветков говорил, что Украина и так не выполняет Минские соглашения, а потому отказ от них никак не повлияет на ситуацию в Донбассе. по его словам, Пентагон выделяет Украине ту финансовую помощь, которую она может освоить, а Вашингтон подчинил себе логистику украинской армии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / СМИ сообщили о возможном тайном соглашении Байдена и Зеленского по Донбассу
украина сша зеленский байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru