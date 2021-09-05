СМИ сообщили о возможном тайном соглашении Байдена и Зеленского по Донбассу

Киев, 5 сентября. Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский могли заключить тайное соглашение по Донбассу, пишут СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Журналисты обратили внимание, что Байден и Зеленский не поднимали тему Минских соглашений в заявлениях по итогам встречи в Вашингтоне. Однако президенты могли заключить тайное соглашение.

«По второй версии, Байден и Госдеп активно склоняют Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации формулы Штайнмайера», — говорят дипломаты.

Ранее политолог Алексей Цветков говорил, что Украина и так не выполняет Минские соглашения, а потому отказ от них никак не повлияет на ситуацию в Донбассе. по его словам, Пентагон выделяет Украине ту финансовую помощь, которую она может освоить, а Вашингтон подчинил себе логистику украинской армии.