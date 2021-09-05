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Потребительский кредит наличными стал самым популярным среди россиян
Экономика
Потребительский кредит наличными стал самым популярным среди россиян
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 5 сентября. Наиболее востребованным финансовым продуктом среди жителей страны всех возрастов оказался потребительский кредит наличными. Об этом сообщили 75% участников опроса.

В большинстве случаев потребительский кредит наличными выбирают люди старших поколений, среди которых «поколение Х» (40–56 лет) и «беби-бумеры» (57–75 лет). Вторым популярным продуктом оказалась кредитная карта (21% респондентов), которая наиболее востребована у «миллениалов» (25–40 лет) и «зумеров» (10–24 года), передает «Прайм».

Потребительский кредит, который оформлен в торговых точках, считается наименее популярным среди россиян. Об этом заявили 3% опрошенных жителей страны. Согласно исследованию Россельхозбанка, в целом каждый второй участник опроса отметил, что старается не оформлять ссуду чаще одного раза в год.

Многие отечественные финучреждения ранее подняли ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Соответствующие результаты приводятся в мониторинге финансового маркетплейса «Сравни.ру».

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россельхозбанк кредит ссуда
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