Потребительский кредит наличными стал самым популярным среди россиян

Москва, 5 сентября. Наиболее востребованным финансовым продуктом среди жителей страны всех возрастов оказался потребительский кредит наличными. Об этом сообщили 75% участников опроса.

В большинстве случаев потребительский кредит наличными выбирают люди старших поколений, среди которых «поколение Х» (40–56 лет) и «беби-бумеры» (57–75 лет). Вторым популярным продуктом оказалась кредитная карта (21% респондентов), которая наиболее востребована у «миллениалов» (25–40 лет) и «зумеров» (10–24 года), передает «Прайм».

Потребительский кредит, который оформлен в торговых точках, считается наименее популярным среди россиян. Об этом заявили 3% опрошенных жителей страны. Согласно исследованию Россельхозбанка, в целом каждый второй участник опроса отметил, что старается не оформлять ссуду чаще одного раза в год.

Многие отечественные финучреждения ранее подняли ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Соответствующие результаты приводятся в мониторинге финансового маркетплейса «Сравни.ру».