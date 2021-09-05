Нидерландский инженер демонстрирует чудеса кинетического искусства

Вот уже 31 год скульптор-кинетик Тео Янсен создает конструкции, которые напоминают инопланетных насекомых или скелеты доисторических животных. Сам нидерландец свои работы называет «пляжными зверями», потому что они способны самостоятельно перемещаться, реагировать на окружающую среду, распознавать воду и тип грунта, огибать препятствия и многое другое.

Свои творения Янсен изготавливает из труб ПВХ и дерева. Легкая рама, полимерные паруса и оригинальные силовые установки позволяют механизмам двигаться по пляжам без посторонней помощи. Многие скелеты удивительно быстры для своего размера и совершенно бесшумны.

Изобретатель часто возит свои творения в мировые туры, где демонстрирует их к восторгу зрителей. «Пляжные звери» уже успели побывать в Японии, Франции, России и США.