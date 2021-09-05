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Михаил Ефремов из тюрьмы помогает бывшей жене бороться с алкоголизмом

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 18:45
Общество
Михаил Ефремов из тюрьмы помогает бывшей жене бороться с алкоголизмом
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 5 сентября. Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за ДТП в нетрезвом виде, нашел способ из колонии помогать бывшей жене бороться с алкогольной зависимостью.

Близкий друг актера, звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявил, что даже в тюрьме Ефремов нашел возможность помогать бывшей жене Ксении Качалиной. По слова Охлобыстина, ситуация с экс-супругой артиста «очень печальная», поэтому Ефремов не бросает ее, сам находясь в непростых условиях.

Несколько лет Ксения Качалина борется с алкоголизмом и нигде не работает. Звезда «Интернов» в беседе с журналистами не стал раскрывать, как именно Ефремов помогает экс-супруге.

«Даже оттуда он оказывает ей помощь, не бросает. Потому что там, к сожалению, очень грустная история», — подытожил Охлобыстин.

Михаил Ефремов находится в колонии в Белгородской области, где отбывает наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, которое он устроил в прошлом году. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако защита просит об условном сроке. Кассационный процесс состоится 15 сентября.

Пока Ефремов помогает экс-супруге бороться с алкоголизмом, его нынешнее жена, звукорежиссер Софья Кругликова в одиночку воспитывает троих детей и совмещает материнство с работой. Недавно она призналась, что после ареста мужа рассчитывает только на свои силы.

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Все новости / Общество / Михаил Ефремов из тюрьмы помогает бывшей жене бороться с алкоголизмом
охлобыстин ефремов алкоголизм
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