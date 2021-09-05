«Не надо жрать»: Губерниев высказался о пойманном на допинге российском спортсмене

Известный спортивный комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев в беседе с ФАН призвал российских спортсменов отказаться от допинга, чтобы избежать неприятных последствий в профессиональной карьере.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала нашего тяжелоатлета, двукратного чемпиона мира Хаджимурата Аккаева на 16 лет, до 2035 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 22 января 2019 года.

В допинг-пробах Аккаева, которые были взяты на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, а также накануне Игр в Лондоне в 2012-м были обнаружены запрещенные вещества. Ранее атлет уже попадался на употреблении допинга — с 2005 по 2007 годы он отбывал первую дисквалификацию. На Играх в Пекине россиянин завоевал бронзовую медаль, но из-за обнаружения запрещенных веществ спортсмена этой награды лишили.

Дмитрий Губерниев поделился секретом, который поможет российским атлетам избежать подобного наказания.

«Мне нечего комментировать. Не надо допинг жрать, и никого не будут дисквалифицировать. Вот и все», — коротко подчеркнул комментатор корреспонденту ФАН.

Агентство городских новостей Москва /

Хаджимурат Аккаев — известное лицо в мире тяжелой атлетики. В 2004 и 2011 годах он стал чемпионом мира, а на Олимпийских играх в Афинах в 2004-м завоевал серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с победителями и призерами летних Олимпийских игр уже на следующей неделе. Международные соревнования состоялись в Токио с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти еще в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.