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Президент Сирии встретился в Дамаске с делегацией от Ливана
Весь мир
Президент Сирии встретился в Дамаске с делегацией от Ливана
telegram.org  /  رئاسة الجمهورية العربية السورية

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принял в Дамаске межведомственную делегацию из Бейрута, возглавляемую председателем Ливанской демократической партии Талалом Арсланом. Помимо него туда вошел ряд видных деятелей страны: политики, чиновники, священнослужители и высокопоставленные лица из Объединенной мусульманской общины.

Глава сирийского государства высоко оценил статус иностранных гостей, отметив, что прибывшие на эту встречу люди представляют реальное лицо Ливана и выражают мнение большинства граждан, которые верят в необходимость и важность отношений между двумя странами.

Талал Арслан в свою очередь заявил, что САР стала для всего мира примером того, как можно сопротивляться глобальному колониализму и внешней агрессии. По словам политика, все выступающие против Сирии стороны также враждебно настроены по отношению к  Ливану и всему арабскому сообществу в целом.

Входящий в иностранную делегацию шейх Наср ад-Дин аль-Гариб из Объединенной мусульманской общины также отметил, что прибытие ливанцев в Дамаск было организовано для того, чтобы засвидетельствовать уважение к победившей терроризм стране, воля народа которого не была сломлена несмотря на действия террористов и колоссальное давление со стороны Запада.

Ливанская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске
telegram.org  / رئاسة الجمهورية العربية السورية

Впрочем, данный визит был предпринят не только для обмена дипломатическими любезностями. Накануне члены делегации из состава ливанских министерств встретились с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом. На этих переговорах была поднята тема ситуации в регионе, безопасности, а также транзита природного газа из Египта и электроэнергии из Иордании в Ливан через территорию САР.

Стороны достигли соглашения о создании новой совместной группы, которая займется урегулированием всех технических аспектов, сопутствующих заключению международной сделки. Этот договор разрабатывался уже давно, однако ситуацию осложняли санкции со стороны США. Сейчас же есть шанс преодолеть существующие ограничения.

Бейрут избегал прямых контактов с Дамаском с самого начала гражданской войны в Сирии, так что этот визит стал поворотным в двусторонних отношениях и говорит о готовности ливанских властей возобновить сотрудничество и отладить взаимовыгодный диалог с администрацией Башара Асада.

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сирия дамаск ливан
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