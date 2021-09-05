AMD запустила массовое производство процессоров Ryzen 6000

Нью-Йорк, 5 сентября. Американская корпорация AMD начала выпуск нового поколения процессоров Ryzen 6000. Соответствующей информацией поделился инсайдер.

Китайские предприятия AMD начнут выпускать шесть дополнительных продуктов, которые планируется запустить в первой половине следующего года. Обновленные Ryzen 6000 будут предназначены для настольных компьютеров и ноутбуков. Серии 6000U и 6000H заменят старую версию модели. Гибридные процессоры впервые получат поддержку памяти DDR5, передает Ferra.

Согласно представленным данным, самым крупным изменением для Ryzen 6000 (кодовое название — Rembrandt) считается интегрированная графика Navi2, которая также будет присутствовать в процессорах APU Van Gog — их будут ставить в перспективную игровую приставку Steam Deck. Корпорация может анонсировать новые Ryzen 6000 на выставке CES 2022.

Обновленные процессоры линейки Core также намерена презентовать американская корпорация Intel. Согласно информации портала Videocardz, первоначально организация покажет шесть экземпляров семейства Alder Lake.