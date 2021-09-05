Экс-президент ЮАР Зума досрочно освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья

Претория, 5 сентября. Бывший лидер Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума условно-досрочно освобожден из тюрьмы в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Известно, что 79-летний Зума был госпитализирован в исправительный центр Эсткорта для наблюдения 6 августа. По результатам врачебного осмотра экс-президента ЮАР доставили в гражданскую больницу для дальнейшего лечения.

Конкретная информация о состоянии его здоровья не разглашается, но известно, что проблемы с самочувствием у политика наблюдаются в течение последних нескольких лет.

Джейкоб Зума был приговорен высшей судебной инстанцией ЮАР к 15 месяцам заключения за неуважение к суду. Экс-глава государства не стал давать показания в рамках антикоррупционного расследования.