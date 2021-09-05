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Астрономы из США нашли новые доказательства существования планеты X
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Астрономы из США нашли новые доказательства существования планеты X
pixabay.com  /  FelixMittermeier

, 5 сентября. Девятая планета с большой вероятностью может существовать в Солнечной системе, заявили американские астрономы.

Кластеризация орбит объектов пояса Койпера не является результатом систематической ошибки наблюдения, подтвердили ученые. Согласно полученным результатам, в Солнечной системе есть еще одна планета.

Данные наблюдения за этими объектами могут быть предвзяты, однако даже в таком случае вероятность того, что кластеризация орбит оказалась случайной, составляет всего 0,4%, обратили внимание авторы исследования.

Земля может потерять одну секунду всемирного времени из-за слишком быстрого вращения, предупредили ученые. Пять лет назад научным деятелям, напротив, пришлось увеличить длительность суток на такой же промежуток времени.

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