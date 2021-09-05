Первые метеоракеты запустят до конца 2021 года на юге России

Ростов-на-Дону, 5 августа. Испытания метеоракет могут начаться до конца текущего года на юге России, об этом накануне сообщил советник губернатора Ростовской области, председатель экспертного совета центра космических технологий «Арктурус» Антон Алексеев.

Как передает ТАСС, Алексеев заявил об этом во время беседы в рамках VI Восточного экономического форума. По его словам, в настоящее время полным ходом идет работа в этом направлении и, возможно, к концу текущего года ракеты будут испытаны.

Также советник губернатора отметил, что в ноябре 2021 года Ростовская область запустит свой первый спутник. Аппарат был создан при участии школьников и скоро полетит на орбиту Земли.

Ранее ФАН рассказывал, как на Дону анонсировали создание пускового комплекса на условиях частного партнерства. Его размер будет в разы меньше известного Байконура или Восточного.