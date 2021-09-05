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Алена Шишкова посмеялась над новой девушкой Тимати

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 18:30
Шоу-бизнес
Алена Шишкова посмеялась над новой девушкой Тимати
instagram.com  /  @missalena.92

Москва, 5 сентября. Модель Алена Шишкова иронично отреагировала на новые отношения рэпера Тимати, от которого родила дочь Алису. Артист закрутил роман с блондинкой по имени Саша Дони.

Личная жизнь Тимати после окончания шоу «Холостяк» находится под пристальным вниманием фанатов. На популярном проекте хип-хоп-исполнитель выбрал Катерину Сафарову. После завершения съемок, пара лишь однажды появилась вместе. А вскоре Сафарова и вовсе уехала из России. Несмотря на это, надолго без пары рэпер не остался. Его новой возлюбленной стала фигуристая блондинка Саша Дони.

Пользователи Сети тут же принялись сравнивать девушку с моделью Аленой Шишковой, которая подарила Тимати дочь Алису. Судя по фразам, которые отпускают поклонники в адрес Саши Дони, она им совершенно не понравилась. Новую избранницу артиста назвали «Шишковой с Алиэкспресс».

Едкие комментарии пользователей оценила сама Алена Шишкова. На своей странице в Instagram она опубликовала короткий ролик, в котором без слов дала понять свое отношение к новому роману Тимати. В видео, снятом в салоне автомобиля, она едва сдерживает смех.

«AliExpress», — подписала ролик экс-возлюбленная хип-хоп-артиста, добавив несколько смеющихся смайлов.

Тимати регулярно публикует в Instagram-аккаунте снимки с новой возлюбленной, но скрывает ее лицо, несмотря на то, что фанаты уже раскрыли личность девушки. Под очередной подборкой фотографий появился комментарий коллеги рэпера Джигана.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Шишкова посмеялась над новой девушкой Тимати
тимати отношения роман Шишкова
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