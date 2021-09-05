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Главы МИД Ливии и Греции встретятся для укрепления двусторонних отношений

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 18:38
Весь мир
Главы МИД Ливии и Греции встретятся для укрепления двусторонних отношений
ФБА «Экономика сегодня»  /  Альгис Микульскис / Владимир Малянов

Триполи, 5 сентября. Ливийская делегация во главе с министром иностранных дел Наджлой Мангуш посетит Афины с рабочим визитом. Об этом сообщает издание ANA-MPA.

Председатель МИД планирует встретиться с греческим коллегой Никосом Дендиасом для укрепления двусторонних отношений между государствами. Они затронут ряд внутренних тем, касающихся ситуации в Средиземноморском регионе.

«Два министра также обсудят поддержку Ливии на основе международного и морского права», — говорится в сообщении ANA-MPA.

В августе Наджла Мангуш провела телефонный разговор с Никосом Дендиасом, чтобы рассмотреть возможность расширения партнерства между государствами. В итоге они договорились лично встретиться.

Глава МИД Греции подчеркнул необходимость создания условий, которые позволили бы провести честные выборы в стране. Он также подтвердил свою поддержку Ливии на ее пути к национальному плебисциту, запланированному на 24 декабря.

«Афины сделают все возможное, чтобы помочь в этом направлении», — добавил он.

Никос Дендиас уточнил, что проведению успешного плебисцита может помешать нахождение в стране иностранных войск и наемников. По его мнению, их следует вывести в соответствии с международными соглашениями.

В конце августа временный поверенный посольства Греции Иоаннис Стаматикос заявил о скором открытии визового центра в Триполи. Граждане Ливии получат возможность оформить документы для поездки в Европу.

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ливия греция партнерство
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