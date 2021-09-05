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Военные из Казахстана прибыли в Киргизию для проведения учений ОДКБ «Рубеж-2021»
Армия
Военные из Казахстана прибыли в Киргизию для проведения учений ОДКБ «Рубеж-2021»
mod.gov.kz  /  Министерство обороны Республики Казахстан

Бишкек, 5 сентября. Воинский контингент прибыл из Казахстана в Киргизию для участия в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2021».

Как сообщает пресс-служба киргизского министерства обороны, Бишкек организовал церемонию встречи союзников. Отмечается, что в маневрах будут участвовать подразделения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

«Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления войск», — говорится в заявлении.

По данным военного ведомства, учения «Рубеж-2021» пройдут с 7 по 9 сентября на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области Киргизии. Участниками маневров также станут военнослужащие оперативных групп Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

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Казахстан учения киргизия одкб рубеж-2021
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