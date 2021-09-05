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Анатолий Чубайс объяснил, как «зеленый» путь увеличит пенсии и зарплаты в РФ
Экономика
Анатолий Чубайс объяснил, как «зеленый» путь увеличит пенсии и зарплаты в РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Владивосток, 5 сентября. Грамотная эксплуатация природных ресурсов позволит поднять уровень социальных пособий в России.

Российской экономике необходимо идти по «зеленому» пути, чтобы обеспечить граждан более высокими зарплатами и достойными пенсиями, убежден специальный представитель президента России Анатолий Чубайс.

Политик выложил на своей страничке в социальной сети Facebook видео, на котором можно увидеть его выступление на Восточном экономическом форуме.

Чубайс уверен, что для повышения темпов роста отечественной экономической системы, России понадобится переход к рациональному использованию всех ресурсов, находящихся в наличии. Экологизация экономики позволит Москве увеличить размер пособий, оснастить армию инновационным вооружением и еще больше поднять авторитет государства на международной арене.

Одним из предложений Чубайса в этом направлении стала инициатива по приобретению у европейских партнеров углеводородного топлива.

Множество различных ошибок было допущено во время проведения экономических реформ в 90-е годы предыдущего столетия, ранее отмечал спецпредставитель президента.

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чубайс пенсии экология зарплаты
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