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Порошенко рассказал о безрезультатном визите Зеленского в США
Политика
Порошенко рассказал о безрезультатном визите Зеленского в США
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 5 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский не сумел достичь успеха во время визита в США. Об этом заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Политик отметил, что встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом является положительным сигналом, но событие оказалось безрезультатным для Украины. По словам Порошенко, восстановление Комиссии стратегического партнерства не является историческим событием, как украинский лидер пытается подать.

Бывший президент также напомнил, что Киеву не предоставили план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Только этот фактор сможет обеспечить надежную гарантию безопасности страны.

«Мои предложения были, чтобы до тех пор, пока Украина не получит ПДЧ относительно членства в НАТО, нам нужны стратегические гарантии безопасности от США. К сожалению, мы их также не получили», — отметил политик.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее назвал три главных провала Владимира Зеленского на посту президента. Экс-парламентарий включил в этот список неспособность главы государства выполнить обещания, развал экономики и бегство граждан из страны.

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Все новости / Политика / Порошенко рассказал о безрезультатном визите Зеленского в США
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