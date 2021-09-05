В Великобритании состоялся чемпионат по метанию пирогов с кремом

Чемпионат по метанию пирогов с кремовой начинкой проводится в Великобритании с 1967 года. Организаторы вдохновились кинолентой Чарли Чаплина «За экраном», где выпечка становится снарядами для целой «перестрелки». Изначально к соревнованиям допускали только мужчин, но вскоре стали принимать и женские команды.

Смысл игры — набрать как можно больше очков, бросая бумажные тарелки с заварным кремом в соперников с расстояния около двух метров. Судьи оценивают, какая команда была лучшей, присуждая по шесть баллов за попадание в голову, по три — за удар в плечо, и один балл — за любую другую часть тела. В конце соревнований команда-победитель получает заветный трофей.