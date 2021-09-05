Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 20:18
20:17
Весь мир
«Не нравится – можешь уезжать»: беженца из Афганистана затравили в США
20:16
Армия
Леонков: военные тайны российского Су-30 не достанутся Японии на учениях с Индией
20:15
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом
20:14
Армия
Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео
20:08
Общество
Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
20:07
Экономика
Банк России оценил влияние единовременных выплат на инфляцию
20:04
Армия
Более 100 школьников с территории ЗВО стали участниками движения «Юнармия»
20:01
Наука
Оксфордский ученый предложил искать инопланетян с помощью сферического суперкомпьютера
20:01
Спорт
Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче ЧЕ
19:59
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на связь с поклонниками из Instagram Николая Баскова
Все новости

В Великобритании состоялся чемпионат по метанию пирогов с кремом

Общество

Чемпионат по метанию пирогов с кремовой начинкой проводится в Великобритании с 1967 года. Организаторы вдохновились кинолентой Чарли Чаплина «За экраном», где выпечка становится снарядами для целой «перестрелки». Изначально к соревнованиям допускали только мужчин, но вскоре стали принимать и женские команды.

Смысл игры — набрать как можно больше очков, бросая бумажные тарелки с заварным кремом в соперников с расстояния около двух метров. Судьи оценивают, какая команда была лучшей, присуждая по шесть баллов за попадание в голову, по три — за удар в плечо, и один балл — за любую другую часть тела. В конце соревнований команда-победитель получает заветный трофей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Великобритании состоялся чемпионат по метанию пирогов с кремом
великобритания англия развлечения пироги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru