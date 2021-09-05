Слепаков пришел на закрытую вечеринку с Аглаей Тарасовой

Москва, 5 сентября. Известный российский кавээнщик, сценарист и шоумен Семен Слепаков пришел на праздник в столичный Еврейский музей в компании актрисы Аглаи Тарасовой.

Видео со Слепаковым и Тарасовой поделился сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин. Молодой человек был на закрытой вечеринке вместе с отцом и молодой мачехой Елизаветой Арзамасовой. На опубликованных кадрах звезда мелодрамы «Лед» сидит за столом, а юморист произносит тост.

«Пару лет назад, когда мне исполнилось 40 лет, я начал думать о вечном. И я захотел пообщаться с мудрым человеком», — пошутил Слепаков.

Аглая Тарасова с удовольствием слушала своего спутника. Она хлопала в ладоши, реагируя на каждую его шутку. Слухи о том, что юморист закрутил роман с артисткой, появились давно, но до этого они не получали подтверждения.

В мае шоумен впервые высказался о своем разводе с дочерью миллиардера Игоря Аванесяна Кариной. Артист женился на девушке в 2012 году, но в этом браке у пары не было детей. Неверность Слепакова стала причиной расставания, писали таблоиды.

Развод с Кариной Аванесян дался артисту нелегко, на нервной почве он сбросил 13 кг. Слепаков решил наконец-то привести себя в форму, отказался от вредных привычек и начал ходить в спортзал.