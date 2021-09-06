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ФАН собрал топ новых видов мошенничества
Общество
ФАН собрал топ новых видов мошенничества
Федеральное агентство новостей  / 

Россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством с использованием мобильной связи и интернета. Как показывает практика, процесс раскрытия и расследования таких преступлений достаточно сложный.

МВД России всегда предупреждает о новых схемах мошенничества, ФАН собрал самые распространенные из них.

Поддельные сайты

Злоумышленники перешли на новый уровень мошенничества: теперь они создают поддельные веб-сайты, которые очень похожи на настоящие веб-страницы известных брендов или сервисов. Они обладают практически идентичным доменным именем и дизайном.

С помощью таких сайтов мошенники вводят в заблуждение пользователей, получают доступ к данным их банковских карт или узнают логины и пароли от важных учетных записей.

Признаками поддельного веб-сайта могут быть ошибки в его работе и текстовом описании, подмена символов на похожие в домене веб-адреса. Также стоит обратить внимание на то, что мошенники указывают оплату онлайн обязательным условием участия в акции.

ФАН собрал топ новых видов мошенничества
pixabay.com  / 

Лжеполицейский

С этой новой мошеннической схемой уже столкнулся не один человек: злоумышленники звонят своей жертве и начинают угрожать убийством или порчей имущества. Далее в дело вступает лжеполицейский и предлагает человеку перевести требуемую сумму под предлогом, что это поможет раскрыть преступников.

В итоге жертва, доверившись лжеполицейскому, переводит деньги, после чего вымогатели исчезают.

ФАН собрал топ новых видов мошенничества
prok-murmansk.ru  / Прокуратура Мурманской области

Письма от госведомств

Мошенники научились подделывать письма из государственных ведомств — МВД, Банка России, Пенсионного фонда и других. Злоумышленники сообщают людям, что преступники намерены снять с их счета все деньги, поэтому необходимо срочно перевести средства на резервный счет. Далее на электронную почту жертвы поступает фейковое подтверждение из органов, после чего все деньги оказываются в руках мошенников.

ФАН собрал топ новых видов мошенничества
Пресс-служба УМВД России по Псковской области  / 

Ранее специалист Анатолий Лебедев сообщил, что мошенники начали обманывать жителей России, говоря жертвам во время телефонного разговора о якобы начисленном на банковскую карту кешбэке. При этом банковские карты с опцией, когда часть денег за покупки возвращается на счет, набирают популярность.

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