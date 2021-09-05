Игру российских футболистов сравнили с творчеством Егора Крида

С Кипром играли бесстрастно и фальшиво, но результат был достигнут. Об этом в беседе с ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Накануне российская футбольная сборная провела очередной матч квалификационного турнира к ЧМ-2022 против команды Кипра. Это первая победная игра для наставника россиян Валерия Карпина — наша сборная сумела забить два безответных мяча и добыть необходимые три очка для борьбы за выход на чемпионат мира с первого места в группе.

Несмотря на положительный результат, большинство футбольных экспертов к игре российской команды относятся скептически.

«В игре против Кипра главное — результат. Он был достигнут, три очка взяли и возглавили группу. Остальное забудется уже через неделю. Конечно, игра была такой же, как исполнение вживую каждой песни Егором Кридом: пока бесстрастно и фальшиво», — отметил Виктор Ладненко.

По словам журналиста, важно здесь то, что новоиспеченный главный тренер сборной России Валерий Карпин сам отмечает невыразительность действий своих подопечных.

«Карпин это видит. Он не уходит ни от одного неудобного вопроса, на все отвечает со свойственным ему ехидством. Глупо сейчас ждать какого-то прорыва от нового тренера. Он не волшебник, не может изменить все за пару игр. Материал у него тот же, что и у Станислава Черчесова, поэтому и игра за редким исключением пока получается такой же унылой», — сказал эксперт.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вспомнил Ладненко и несколько положительных эпизодов.

«Пару крутых моментов отметить нужно: голевая Смолова на Жемалетдинова и роскошный гол Ерохина. Плюс очень понравилось активное начало в обоих таймах от сборной России. Видно, что мотивационный скилл у Карпина на уровне. Пока мы первые, но впереди — череда очень сложных игр: Словения и Хорватия в гостях (привет из 2009-го), также Словакия. Если Россия выйдет при таких раскладах из группы с первого места, это будет чудо», — считает журналист.

Ранее сообщалось, что матч сборной России по футболу против команды Словакии в октябрьском отборе на ЧМ-2022, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре, переносить из Казани в Москву не будут. Матч состоится 8 октября в 21:45 по московскому времени на домашнем стадионе «Рубина», как и планировалось в самом начале. Правительство региона пообещало вовремя привести в порядок футбольное поле перед игрой России и Словакии в рамках отбора на чемпионат мира.