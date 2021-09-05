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«Прелюдия к диктатуре»: в Сальвадоре раскритиковали решение о втором сроке для президента
Весь мир
«Прелюдия к диктатуре»: в Сальвадоре раскритиковали решение о втором сроке для президента
Global Look Press/Keystone Press Agency  /  © Camilo Freedman

Сан-Сальвадор, 5 сентября. Верховный избирательный суд Сальвадора вынес постановление, разрешающее президенту страны переизбираться на второй срок. До этого согласно Конституции глава государства мог делать это только через 10 лет.

В своем заявлении судьи назвали предыдущее решение от 2014 года, запрещающее президенту переизбираться, «ошибочным» и подчеркнули, что Конституция позволяет гражданину руководить страной в срок до 10 лет.

«Учитывая постановление Конституционной палаты Верховного суда о возможности регистрации президента республики в качестве кандидата на второй срок, мы будет его выполнять, поскольку решения этого органа являются не подлежащими обжалованию и обязательными», — говорится в заявлении избирательного органа.

Решение Верховного суда позволит действующему президенту страны Найибу Букеле переизбраться повторно в 2024 году. Сам он пока не комментировал постановление.

Прелюдия к диктатуре

Решение встретило волну негодования среди политических партий Сальвадора и активистов. Так, националистический альянс «Арена» у себя в Twitter раскритиковал постановление и назвал его «прелюдией к диктатуре».

«Характерной чертой демократических систем является смена власти. Поиски увековечения и концентрации власти — это прелюдия к диктатуре. Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно», — написали члены альянса.

«Конституционная палата только что разрешила Букеле баллотироваться на переизбрание. Тот же сценарий использовали Даниэль Ортега и Хуан Орландо Эрнандес (президенты Никарагуа и Гондураса — Прим. ред.). Демократия в Сальвадоре находится на краю пропасти», — заявил директор правозащитной организации Human Rights Watch по Северной и Южной Америке Хосе Мигель Виванко.

Бывший вице-президент этой страны Оскар Ортис (2014–2019) написал у себя в соцсетях, комментируя новость, что «диктатура будет уничтожена».

«Прелюдия к диктатуре»: в Сальвадоре раскритиковали решение о втором сроке для президента
Федеральное агентство новостей  / 

Поверенный в делах американского посольства в Сан-Сальвадоре Жан Манес заявила, что «Правительство США осуждает решение, принятое 3 сентября».

«Это является прямым результатом решения Законодательного собрания Сальвадора от 1 мая о неконституционном отстранении исполняющих обязанности судей Конституционной палаты и установлении лояльных заменителей исполнительному органу», — отметила она.

Верховный суд против Букеле

Противостояние между Букеле и Верховным судом началось в марте 2020 года. Судьи тогда отменили решение президента о тюремном заключении для тех, кто нарушил правила карантина. Букеле после этого заявил, что «будь он диктатором», то расстрелял бы их.

Последствия не заставили себя долго ждать — 1 мая 2021 обновленное Законодательное собрание, подконтрольное президенту, отправило в отставку пятерых судей Конституционной палаты и генерального прокурора. США и Организация американских государств обвинили Букеле в «авторитаризме» и призвали прекратить нападки на высший судебный орган. ООН в свою очередь также призвало мировое сообщество принять меры против главы Сальвадора.

«Прелюдия к диктатуре»: в Сальвадоре раскритиковали решение о втором сроке для президента
 / Федеральное агентство новостей

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