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Фониатр Улезько рассказала, почему из-за нервов может пропасть голос

Общество
Фониатр Улезько рассказала, почему из-за нервов может пропасть голос
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Актриса Анастасия Макеева подверглась жесткой критике со стороны общественности из-за конфликта с бывшей женой бизнесмена Романа Малькова. Нервное истощение привело к проблемам с голосовыми связками. В разговоре с ФАН отоларинголог-фониатр Галина Улезько рассказала, почему из-за нервов может пропасть голос и как решаются подобные проблемы.

Как отмечает врач, гортань управляется корой и подкоркой. Подкорка — это как раз то, на что могут воздействовать нервы, стресс, переутомление.

«При формировании эмбриона человека изначально гортань закладывается в одном зачатке вместе с сердцем, поэтому во время  тревоги и учащения сердцебиения может возникать дрожание и изменение тембра голоса», — говорит эксперт.   

По словам Улезько, когда человек находится в стрессовой ситуации, например потеря близкого, авиакатастрофа, изнасилование, нападение злоумышленников и другие внезапные ситуации, в головном мозге формируется патологический очаг, так называемый эмоциональный блок.

«Голос — это инструмент для выражения чувств и эмоций. Если человек  потерял голос из-за психогенного фактора, в командную работу с фониатром включается психолог», — отмечает собеседник ФАН.  

Фониатр Улезько рассказала, почему из-за нервов может пропасть голос
pixabay.com  / 

Стресс может вызвать не только полную потерю звучности голоса — афонию, но и дисфонию — изменение тембра.  

«Эта патология может возникнуть при хроническом стрессе, когда человек находится в неблагоприятной эмоциональной обстановке и не может ответить обидчику напрямую, будь то начальник или член семьи, муж, которому нельзя ответить грубо, или ребенок, которого не хотят ранить. В таких случаях мозг при определенном волнении дает психосоматическую реакцию в виде голосовых нарушений», — говорит фониатр.  

Подобные проблемы, о которых говорит врач, лечатся комплексно. В реабилитации участвуют психотерапевт, фониатр и в дальнейшем фонопед — речевой педагог-дефектолог. Причем методы работы с пациентами не ограничиваются лишь голосовой гимнастикой.

«Мы работаем и с формированием эмоционального интеллекта, пытаемся дать человеку ситуационные психологические этюды, чтобы он вышел из своего тревожного состояния, сумел переключиться в радость, счастье. Мы даем определенные "зарисовки", патологическое "застревание" уходит, пациент начинает адаптироваться и выздоравливает», — поделилась Галина Улезько.

В последнее время лучшие эксперты в области саморазвития, бизнес-тренеры мирового уровня и психологи все больше говорят об эмоциональном интеллекте (EI). Что это такое и зачем он нужен, ранее рассказала детский нейропсихолог, клинический психолог, педагог-психолог Кира Макарова.

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голос психология фониатр
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