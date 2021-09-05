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Белый дом: в Афганистане осталось около сотни граждан США

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 18:04
Политика
Белый дом: в Афганистане осталось около сотни граждан США
pixabay.com

Вашингтон, 5 сентября. Американские власти выразили надежду на возобновление работы аэропорта в Кабуле. Об этом сообщил глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн.

Около сотни американских граждан осталось на территории исламской республики. Если авиасообщение из кабульского аэропорта будет восстановлено, они смогут вернуться на родину, сказал Клайн в эфире телеканала CNN.

Некоторые граждане Соединенных Штатов не хотят уезжать из Афганистана. Такое желание связано с наличием родственников и близких в регионе, уточнили в Вашингтоне.

Ранее стало известно о разговоре между президентом США Джо Байденом и сложившим полномочия афганским лидером Ашрафом Гани. По сведениям СМИ, беседа состоялась 23 июля. Информация сразу стала скандальной новостью. Однако ведущие американские издания и телеканалы решили не придавать этому значения. Пресса проигнорировала факт.

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