Несовершеннолетняя дочь Моники Беллуччи отправилась на отдых с бойфрендом

Венеция, 5 сентября. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя — 16-летняя модель Дева Кассель, наслаждается романтической поездкой в Венецию со своим бойфрендом Лукой Саландра.

Звездной наследнице только 16 лет, однако к этому возрасту она уже успела прославиться, заключить модельные контракты и обзавестись бойфрендом. Отношения с манекенщиком Лукой Саландра дочь Беллуччи и Касселя рассекретила еще в прошлом году. Тогда Дева Кассель выкладывала в соцсети милые снимки, на которых держит за руку или просто целует в щеку возлюбленного. Однако сейчас она делится куда более взрослыми фотографиями с бойфрендом.

Не так давно пара улетела в Венецию, где устроила себе романтические каникулы. Дочь Беллуччи с удовольствием выкладывает в Instagram-аккаунте снимки с поездки, многие из которых вызывают недоумение подписчиков. Так, на одном из кадров Лука Саландра позирует практически полностью обнаженный, а Дева Кассель в одном лишь легком халатике.

«А мама не против?» — вопрошает одна из пользовательниц Сети под снимком.

Судя по всему ни Венсан Кассель, ни Моника Беллуччи не против такого увлечения своей несовершеннолетней дочери. Возможно свою роль играет возраст сексуального согласия в Италии, который является одним из самых низких в Европе и составляет всего 14 лет.

Этим летом Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь появились в одинаковых роскошных платьях на обложке журнала Vogue.