Террористы провели серию нападений на сотрудников спецслужб в Ираке

Багдад, 5 сентября. В Ираке в результате двух нападений боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) погибли не менее 16 сотрудников силовых структур.

Одна из атак была совершена на полицейский КПП возле населенного пункта Ар-Рашад юго-западнее Киркука. Боестолкновение продолжалось около двух часов. Несмотря на отсутствие официальных данных, агентство The National со ссылкой на анонимные источники в медицинских службах и органах безопасности заявило о 13 погибших и 5 раненых.

????????⚡️????‍☠️The terrorist attack on one of the security points of the Federal Police in Kirkuk last night, which resulted in the death of a group of fighters.#Iraq pic.twitter.com/vxG8BItRzA — The RAGEX (@theragex) September 5, 2021

Также нападение было совершено на армейский КПП в Махмуре к юго-востоку от Мосула, в результате чего трое солдат были убиты и один получил травмы.

In Iraq, 3 soldiers from 14th Division killed in ISIS attack south of Mosul. https://t.co/sbT9tdj6th — David M. Witty (@DavidMWitty1) September 5, 2021

Как сообщается, атака террористов в районе Киркука стала одной из самых смертоносных в этом году. Она вновь подняла вопрос о способности иракских правоохранительных органов обеспечить безопасность в стране после вывода коалиционных войск под руководством США.

В настоящее время на территории республики находятся около 2500 американских солдат, которые ранее принимали участие в борьбе с ИГ. После официального прекращения антитеррористической кампании в Ираке со стороны коалиции, а также в связи с выводом большей части иностранного контингента оставшиеся военнослужащие будут выполнять роль советников.

На этом фоне активизировались спящие ячейки «Исламского государства», о разгроме которого Багдад официально заявил еще четыре года назад. В январе из-за действий двух смертников в одном из оживленных районов Багдада недалеко от площади Таяран погибли более 32 человек, около 110 получили ранения. В ответ правительство Ирака провело широкомасштабную антитеррористическую операцию «Месть мучеников», в ходе которой сообщало об успешных задержаниях и ликвидациях боевиков ИГ. Тем не менее, через шесть месяцев жертвами очередного подрыва, совершенного террористом на рынке столицы, стали не менее 30 человек, несколько десятков пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.