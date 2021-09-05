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Террористы провели серию нападений на сотрудников спецслужб в Ираке
Весь мир
Террористы провели серию нападений на сотрудников спецслужб в Ираке
Федеральное агентство новостей  / 

Багдад, 5 сентября. В Ираке в результате двух нападений боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) погибли не менее 16 сотрудников силовых структур.

Одна из атак была совершена на полицейский КПП возле населенного пункта Ар-Рашад юго-западнее Киркука. Боестолкновение продолжалось около двух часов. Несмотря на отсутствие официальных данных, агентство The National со ссылкой на анонимные источники в медицинских службах и органах безопасности заявило о 13 погибших и 5 раненых.

Также нападение было совершено на армейский КПП в Махмуре к юго-востоку от Мосула, в результате чего трое солдат были убиты и один получил травмы.

Как сообщается, атака террористов в районе Киркука стала одной из самых смертоносных в этом году. Она вновь подняла вопрос о способности иракских правоохранительных органов обеспечить безопасность в стране после вывода коалиционных войск под руководством США.

В настоящее время на территории республики находятся около 2500 американских солдат, которые ранее принимали участие в борьбе с ИГ. После официального прекращения антитеррористической кампании в Ираке со стороны коалиции, а также в связи с выводом большей части иностранного контингента оставшиеся военнослужащие будут выполнять роль советников.

На этом фоне активизировались спящие ячейки «Исламского государства», о разгроме которого Багдад официально заявил еще четыре года назад. В январе из-за действий двух смертников в одном из оживленных районов Багдада недалеко от площади Таяран погибли более 32 человек, около 110 получили ранения. В ответ правительство Ирака провело широкомасштабную антитеррористическую операцию «Месть мучеников», в ходе которой сообщало об успешных задержаниях и ликвидациях боевиков ИГ. Тем не менее, через шесть месяцев жертвами очередного подрыва, совершенного террористом на рынке столицы, стали не менее 30 человек, несколько десятков пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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