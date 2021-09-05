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Суд вынес приговор девушкам-подросткам за осквернение памятника в Приморском крае

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 18:08
Происшествия
Суд вынес приговор девушкам-подросткам за осквернение памятника в Приморском крае
pixabay.com

Владивосток, 5 сентября. Суд в Приморском крае вынес приговор двум девушкам-подросткам, которые осквернили мемориал Герою России Олегу Пешкову.

Обвиняемые получили по пять месяцев ограничения свободы.

Преступление было совершено в ночь на 14 июня на улице Калининской. Школьницы осквернили мемориал имени Героя России Олега Пешкова. Кроме того, они раскидали по территории сквера вырванные цветы с клумбы. Общий ущерб, который причинили девушки, составил 6 тыс. рублей.

Олег Пешков погиб в 2015 году в Сирии. Его самолет Су-24 был сбит турецкими ВВС F-16. Экипаж смог катапультироваться, но командир был убит боевиками во время спуска на парашюте. Ему присвоили посмертно звание Героя России.

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суд приговор подростки
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