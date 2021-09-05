Автомобиль Aurus на водородном топливе представили на ВЭФ-2021

Российский автомобиль премиум-класса Aurus Hydrogen представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На данный момент автомобиль имеет запас хода до 600 километров, а также отличается улучшенными экологическими показателями. Машина имеет тихий, плавный ход, отличается отсутствием вибронагруженности и выбросов СО2. Пока Aurus на водородном топливе представлен в единственном экземпляре.

«Формально, это второе появление Aurus на публике. Ожидаем, что в ближайшее время будут какие-то новые итерации. В идеале, мы получим действующий прототип, который можно запускать в производство», — сказал директор по маркетингу Дамир Каримов.

К серийному производству машины планируют перейти в течение нескольких лет. Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс». В его линейке внедорожник, лимузин, седан и минивэн.