Владимир Путин дал много поручений Дальнему Востоку во время рабочей поездки

Четыре дня в сентябре
Президент РФ Владимир Путин 1–4 сентября совершил поездку на Дальний Восток, которая не ограничилась его участием в программе работы VI-го Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) на острове Русском во Владивостоке: Путин побывал и в Благовещенске, и на космодроме «Восточный», провел ряд рабочих встреч и совещаний, на площадке Всероссийского детского центра «Океан» выступил перед школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, посетил Дальневосточный тренажерный центр имени адмирала Г. И. Невельского, в режиме онлайн открыл 37 социальных объектов образования в Республике Дагестан и гелиевый хаб ПАО «Газпром» во Владивостоке, а также вручил государственные награды ликвидаторам последствий природных бедствий. То есть в обычном режиме, без сбоев, по плану, исполнял возложенные на него функции главы Российской Федерации.
Впрочем, эта поездка не только подчеркнула традиционно высочайшую работоспособность президента и его полный контроль ситуации в стране, но и была использована для того, чтобы представить, по сути, целую программу «разворота России». Двумя ключевыми точками сборки в этом отношении оказались: неожиданно — встреча со школьниками и предсказуемо — пленарное заседание ВЭФ-2021. Получилось, что вначале, 1 сентября, Путин обратился к будущему нашей страны, обозначив «разворот России к себе», а затем, 3 сентября, — к ее настоящему, включая в него также важнейших внешнеполитических партнеров и союзников РФ в Индо-Тихоокеанском регионе, обозначив «разворот России на Восток».
Разворот России к себе
Если рассматривать стратегические приоритеты этой программы, то на встрече со школьниками речь сначала зашла об интернете, который для огромного и постоянно растущего числа людей — во всем мире и в нашей стране — становится приоритетным, а порой даже монопольным источником информации.
«Там можно вроде бы узнать про все: от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов — все. Но проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора…» — сказал Путин.
Конечно, «инфомусор» — только часть проблемы. Мировая Сеть уже давно стала пространством войны — войны, которая ведется разными силами и фактически любыми средствами с целью захвата и контроля над системой смыслов, ценностей и целей человеческих сообществ и цивилизации в целом, их переформатирования в интересах этих сил. При этом в ход идет не только «глушение» противника информационным мусором, но и всякого рода фейки, провокации и прямые диверсии. Пока любые попытки установить здесь какие-то нормы международного права, какие-то правила поведения и меры безопасности разбиваются о нежелание «коллективного Запада», прежде всего — США, даже минимально ограничивать или хотя бы открыто обсуждать свои возможности по управлению данным «киберпространством».
Самым наглядным примером такой диктатуры является, например, популярный ресурс «Википедия», во всех своих версиях, включая русскоязычную, формирующий полностью прозападную картину мира. Сравнимого массива достоверных данных, верифицированных в России на государственном уровне, в настоящее время просто не существует. В выступлении президента содержались мысли о том, что созданием такого массива может заняться возрожденное общество «Знание», став проводником к «обществу знаний». Но что получится из этого на деле, пока трудно сказать. Впрочем, такая цель в любом случае обозначена как имеющая высший приоритет, что абсолютно верно. Более того, Путин дал понять, что процесс верификации коснется в первую очередь фактов и теорий исторического характера.
«История — это чрезвычайно важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, но это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше», — сказал он.
То есть обозначена необходимость разворота России «к себе», к своей традиционной картине мира, к фундаментальным ценностям русской цивилизации. О том же свидетельствует и путинская ремарка о дистанционном образовании, полный переход на которое негативно скажется на умениях представителей подрастающих поколений действовать (работать, но не только работать) совместно с другими, в коллективе.
В общих чертах описав проблему изменения климата, которая открывает для нашей страны новые возможности и создает новые вызовы, президент России сделал чрезвычайно резонансное заявление о том, что если бы ХХ век удалось пройти спокойно и стабильно, без военных и социальных катастроф, без развалов государства, то мы и сейчас могли бы оставаться единым государством с почти полумиллиардным населением и соответствующей экономической мощью. Многие комментаторы расценили это высказывание как благое пожелание в духе «если бы да кабы», но вряд ли это так. Особенно в сопоставлении с характеристикой российско-украинских отношений, сделанной Путиным уже на пленарном заседании ВЭФ:
«Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной, и рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной».
Владимир Владимирович не стал разъяснять, какой именно «полный формат» при этом имелся в виду — будем считать, хотя бы тот, который существовал до 2014-го, а не до 1991-го или 1917-го. Кстати, с 15 октября по 14 ноября должна пройти отложенная из-за пандемии COVID-19 Всероссийская перепись населения, результаты которой позволят лучше понять не только демографические, но и социально-экономические перспективы нашей страны.
Путин завершил выступление перед школьниками рассказом о друзьях и врагах России, о народном подвиге во время Великой Отечественной войны, о том, как его раненого отца друг, рискуя собственной жизнью, вынес с «Невского пятачка» в медсанбат и опять вернулся на передовую.
«Эти мощные порывы, они не всегда, но очень часто не просто спасают людей, а делают их выше, помогают побеждать», — заключил российский президент.
В этом высказывании важен инфинитив «побеждать», одновременно выступающий и как императив. То есть Путин по факту призвал своих слушателей, да и всю страну, непрерывно и совместными усилиями побеждать. Не как товарищ Сталин:
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
Стилистика другая, но смысл тот же.
Кстати, приведенный Путиным пример весьма важен: ведь если бы боевой товарищ не спас жизнь его отцу, сам Владимир Владимирович, понятное дело, не появился бы на свет 7 октября 1952 года, и вся история нашей страны могла бы пойти другим путем под руководством другого лидера.
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Разворот России на Восток
Если «разворот к себе» — это стратегия, то «разворот на Восток» — тактика, направленная на реализацию данной стратегии. Сформулированный еще Ломоносовым в 1763 году тезис о том, что «Российское могущество прирастать будет Сибирью», за все время своего существования никаких сомнений не вызывал. Ни у нашей страны, ни у ее «партнеров». При этом дальневосточные регионы и Русская Америка рассматривались как естественное продолжение и часть Сибири. В 1840–1860-х годах Россия по разным причинам отказалась от всех своих владений в Америке. В конце XIX — начале ХХ века российское движение на Восток (строительство Транссиба и Китайско-Восточной железной дороги, «столыпинские» реформы) было замедлено русско-японской и Первой мировой (включая Гражданскую 1918–1921 гг.) войнами. Замедлено, но не остановлено. Так же, как его замедлили, но не остановили события Великой Отечественной войны и распада Советского Союза.
Вообще, историю отечественного «разворота на Восток» с «незападоцентристской» точки зрения еще предстоит написать, но факт остается фактом: только сейчас созданы условия для перехода к ускоренному развитию и освоению Сибири и Дальнего Востока, превращению их из «кладовой России» в ее жилые комнаты, мастерские и парадные залы, пока сосредоточенные в основном к западу от Урала, в европейской части нашей страны. Тут сходится все: и кризис западной цивилизации, которая более 500 лет, с начала эпохи Великих географических открытий (по сути, колонизации всего мира), доминировала на планете, и смещение центра глобальной экономики из Атлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион (или Пасифику, если включать сюда западные штаты США, Латинскую Америку, а также Австралию), и достижение Россией «сверхпаритетной» военно-стратегической безопасности, и даже глобальное потепление, освобождающее огромные пространства Арктики для хозяйственной деятельности, и множество иных, менее масштабных, процессов и событий.
Практически все эти моменты были отражены в выступлениях президента России на мероприятиях ВЭФ-2021, прежде всего — на пленарном заседании этого форума, который, в отличие от прошлых лет, был посвящен по преимуществу внутрироссийским, а не международным проблемам. Путин существенно сместил акценты, подтвердив, что наша страна по-прежнему открыта для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с любыми странами мира и АТР, но уже готова осуществлять системные проекты по развитию Сибири, Дальнего Востока и Арктики собственными силами. Тем самым подтвердилась инициатива Сергея Шойгу о масштабном строительстве новых городов за Уралом, и озвученная Сергеем Лавровым позиция, что совместная экономическая деятельность России и Японии не может ставить под сомнение суверенитет нашей страны на всей ее территории, включая южные Курильские острова.
Вообще, следует сказать, что после отставки Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии, политика Москвы по отношению к Токио существенно изменилась и ужесточилась: в ней главное место заняли публичные акции в стиле кнута и пряника. Роль первого при этом играют не только информационно-дипломатические демарши, но и демонстрации растущей военной мощи России. А роль пряника представлена как раз планами ускоренного развития российской части Пасифики, через Северный морской путь (СМП) уходящей далеко в Арктику. Эти планы (применительно к российско-японским отношениям) важны и сами по себе, но в еще большей степени — тем обстоятельством, что к их реализации, при соблюдении определенных условий, готовы примкнуть другие страны мира, такие, как, например, Индия (чей премьер-министр Нарендра Моди в приветствии ВЭФ-2021 заговорил об Индо-Пасифике) и Таиланд. Япония же при этом рискует оказаться вне данных процессов и в растущей изоляции на дальневосточной и мировой арене.
Впрочем, как заметил Путин, отвечая на вопрос о «закате Запада», все зависит от реального экономического потенциала мировых акторов, их соотношения, а потому задача России (здесь он сослался на пример Индии и на озвученное премьер-министром этой страны правило «сангам») — добиваться, совместно со своими союзниками и партнерами, как можно лучших результатов собственного развития. Сегодня решение такой задачи невозможно без ускоренного, опережающего развития регионов Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Что, в свою очередь, предполагает сегодня системную модернизацию и «декарбонизацию» технологических цепочек производства-потребления в этом макрорегионе, рост экономики, доходов населения, а главное — численности и качества жизни самого населения (да, с новыми промышленными объектами, рабочими местами, поселками, городами и т. д.). То есть нужно быстрое и эффективное развитие систем образования, здравоохранения, энергетики, транспорта, связи, коммунального хозяйства, экологии — и не самих по себе, отдельно друг от друга (да это и невозможно), а в их постоянном взаимодействии и взаимосвязи. Все это невозможно без решающего участия государства. Фиксация этой установки, собственно, и стала главным итогом нынешней поездки на Дальний Восток президента России.