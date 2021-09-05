Владимир Путин дал много поручений Дальнему Востоку во время рабочей поездки

Четыре дня в сентябре

Президент РФ Владимир Путин 1–4 сентября совершил поездку на Дальний Восток, которая не ограничилась его участием в программе работы VI-го Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) на острове Русском во Владивостоке: Путин побывал и в Благовещенске, и на космодроме «Восточный», провел ряд рабочих встреч и совещаний, на площадке Всероссийского детского центра «Океан» выступил перед школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, посетил Дальневосточный тренажерный центр имени адмирала Г. И. Невельского, в режиме онлайн открыл 37 социальных объектов образования в Республике Дагестан и гелиевый хаб ПАО «Газпром» во Владивостоке, а также вручил государственные награды ликвидаторам последствий природных бедствий. То есть в обычном режиме, без сбоев, по плану, исполнял возложенные на него функции главы Российской Федерации.

Впрочем, эта поездка не только подчеркнула традиционно высочайшую работоспособность президента и его полный контроль ситуации в стране, но и была использована для того, чтобы представить, по сути, целую программу «разворота России». Двумя ключевыми точками сборки в этом отношении оказались: неожиданно — встреча со школьниками и предсказуемо — пленарное заседание ВЭФ-2021. Получилось, что вначале, 1 сентября, Путин обратился к будущему нашей страны, обозначив «разворот России к себе», а затем, 3 сентября, — к ее настоящему, включая в него также важнейших внешнеполитических партнеров и союзников РФ в Индо-Тихоокеанском регионе, обозначив «разворот России на Восток».

Разворот России к себе

Если рассматривать стратегические приоритеты этой программы, то на встрече со школьниками речь сначала зашла об интернете, который для огромного и постоянно растущего числа людей — во всем мире и в нашей стране — становится приоритетным, а порой даже монопольным источником информации.

«Там можно вроде бы узнать про все: от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов — все. Но проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора…» — сказал Путин.

Конечно, «инфомусор» — только часть проблемы. Мировая Сеть уже давно стала пространством войны — войны, которая ведется разными силами и фактически любыми средствами с целью захвата и контроля над системой смыслов, ценностей и целей человеческих сообществ и цивилизации в целом, их переформатирования в интересах этих сил. При этом в ход идет не только «глушение» противника информационным мусором, но и всякого рода фейки, провокации и прямые диверсии. Пока любые попытки установить здесь какие-то нормы международного права, какие-то правила поведения и меры безопасности разбиваются о нежелание «коллективного Запада», прежде всего — США, даже минимально ограничивать или хотя бы открыто обсуждать свои возможности по управлению данным «киберпространством».

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Самым наглядным примером такой диктатуры является, например, популярный ресурс «Википедия», во всех своих версиях, включая русскоязычную, формирующий полностью прозападную картину мира. Сравнимого массива достоверных данных, верифицированных в России на государственном уровне, в настоящее время просто не существует. В выступлении президента содержались мысли о том, что созданием такого массива может заняться возрожденное общество «Знание», став проводником к «обществу знаний». Но что получится из этого на деле, пока трудно сказать. Впрочем, такая цель в любом случае обозначена как имеющая высший приоритет, что абсолютно верно. Более того, Путин дал понять, что процесс верификации коснется в первую очередь фактов и теорий исторического характера.

«История — это чрезвычайно важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, но это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше», — сказал он.

То есть обозначена необходимость разворота России «к себе», к своей традиционной картине мира, к фундаментальным ценностям русской цивилизации. О том же свидетельствует и путинская ремарка о дистанционном образовании, полный переход на которое негативно скажется на умениях представителей подрастающих поколений действовать (работать, но не только работать) совместно с другими, в коллективе.

В общих чертах описав проблему изменения климата, которая открывает для нашей страны новые возможности и создает новые вызовы, президент России сделал чрезвычайно резонансное заявление о том, что если бы ХХ век удалось пройти спокойно и стабильно, без военных и социальных катастроф, без развалов государства, то мы и сейчас могли бы оставаться единым государством с почти полумиллиардным населением и соответствующей экономической мощью. Многие комментаторы расценили это высказывание как благое пожелание в духе «если бы да кабы», но вряд ли это так. Особенно в сопоставлении с характеристикой российско-украинских отношений, сделанной Путиным уже на пленарном заседании ВЭФ:

«Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной, и рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной».

Владимир Владимирович не стал разъяснять, какой именно «полный формат» при этом имелся в виду — будем считать, хотя бы тот, который существовал до 2014-го, а не до 1991-го или 1917-го. Кстати, с 15 октября по 14 ноября должна пройти отложенная из-за пандемии COVID-19 Всероссийская перепись населения, результаты которой позволят лучше понять не только демографические, но и социально-экономические перспективы нашей страны.

Путин завершил выступление перед школьниками рассказом о друзьях и врагах России, о народном подвиге во время Великой Отечественной войны, о том, как его раненого отца друг, рискуя собственной жизнью, вынес с «Невского пятачка» в медсанбат и опять вернулся на передовую.

«Эти мощные порывы, они не всегда, но очень часто не просто спасают людей, а делают их выше, помогают побеждать», — заключил российский президент.

В этом высказывании важен инфинитив «побеждать», одновременно выступающий и как императив. То есть Путин по факту призвал своих слушателей, да и всю страну, непрерывно и совместными усилиями побеждать. Не как товарищ Сталин:

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Стилистика другая, но смысл тот же.

Кстати, приведенный Путиным пример весьма важен: ведь если бы боевой товарищ не спас жизнь его отцу, сам Владимир Владимирович, понятное дело, не появился бы на свет 7 октября 1952 года, и вся история нашей страны могла бы пойти другим путем под руководством другого лидера.

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Разворот России на Восток

Если «разворот к себе» — это стратегия, то «разворот на Восток» — тактика, направленная на реализацию данной стратегии. Сформулированный еще Ломоносовым в 1763 году тезис о том, что «Российское могущество прирастать будет Сибирью», за все время своего существования никаких сомнений не вызывал. Ни у нашей страны, ни у ее «партнеров». При этом дальневосточные регионы и Русская Америка рассматривались как естественное продолжение и часть Сибири. В 1840–1860-х годах Россия по разным причинам отказалась от всех своих владений в Америке. В конце XIX — начале ХХ века российское движение на Восток (строительство Транссиба и Китайско-Восточной железной дороги, «столыпинские» реформы) было замедлено русско-японской и Первой мировой (включая Гражданскую 1918–1921 гг.) войнами. Замедлено, но не остановлено. Так же, как его замедлили, но не остановили события Великой Отечественной войны и распада Советского Союза.

Вообще, историю отечественного «разворота на Восток» с «незападоцентристской» точки зрения еще предстоит написать, но факт остается фактом: только сейчас созданы условия для перехода к ускоренному развитию и освоению Сибири и Дальнего Востока, превращению их из «кладовой России» в ее жилые комнаты, мастерские и парадные залы, пока сосредоточенные в основном к западу от Урала, в европейской части нашей страны. Тут сходится все: и кризис западной цивилизации, которая более 500 лет, с начала эпохи Великих географических открытий (по сути, колонизации всего мира), доминировала на планете, и смещение центра глобальной экономики из Атлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион (или Пасифику, если включать сюда западные штаты США, Латинскую Америку, а также Австралию), и достижение Россией «сверхпаритетной» военно-стратегической безопасности, и даже глобальное потепление, освобождающее огромные пространства Арктики для хозяйственной деятельности, и множество иных, менее масштабных, процессов и событий.

Практически все эти моменты были отражены в выступлениях президента России на мероприятиях ВЭФ-2021, прежде всего — на пленарном заседании этого форума, который, в отличие от прошлых лет, был посвящен по преимуществу внутрироссийским, а не международным проблемам. Путин существенно сместил акценты, подтвердив, что наша страна по-прежнему открыта для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с любыми странами мира и АТР, но уже готова осуществлять системные проекты по развитию Сибири, Дальнего Востока и Арктики собственными силами. Тем самым подтвердилась инициатива Сергея Шойгу о масштабном строительстве новых городов за Уралом, и озвученная Сергеем Лавровым позиция, что совместная экономическая деятельность России и Японии не может ставить под сомнение суверенитет нашей страны на всей ее территории, включая южные Курильские острова.

ФБА «Экономика сегодня» /

Вообще, следует сказать, что после отставки Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии, политика Москвы по отношению к Токио существенно изменилась и ужесточилась: в ней главное место заняли публичные акции в стиле кнута и пряника. Роль первого при этом играют не только информационно-дипломатические демарши, но и демонстрации растущей военной мощи России. А роль пряника представлена как раз планами ускоренного развития российской части Пасифики, через Северный морской путь (СМП) уходящей далеко в Арктику. Эти планы (применительно к российско-японским отношениям) важны и сами по себе, но в еще большей степени — тем обстоятельством, что к их реализации, при соблюдении определенных условий, готовы примкнуть другие страны мира, такие, как, например, Индия (чей премьер-министр Нарендра Моди в приветствии ВЭФ-2021 заговорил об Индо-Пасифике) и Таиланд. Япония же при этом рискует оказаться вне данных процессов и в растущей изоляции на дальневосточной и мировой арене.

Впрочем, как заметил Путин, отвечая на вопрос о «закате Запада», все зависит от реального экономического потенциала мировых акторов, их соотношения, а потому задача России (здесь он сослался на пример Индии и на озвученное премьер-министром этой страны правило «сангам») — добиваться, совместно со своими союзниками и партнерами, как можно лучших результатов собственного развития. Сегодня решение такой задачи невозможно без ускоренного, опережающего развития регионов Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Что, в свою очередь, предполагает сегодня системную модернизацию и «декарбонизацию» технологических цепочек производства-потребления в этом макрорегионе, рост экономики, доходов населения, а главное — численности и качества жизни самого населения (да, с новыми промышленными объектами, рабочими местами, поселками, городами и т. д.). То есть нужно быстрое и эффективное развитие систем образования, здравоохранения, энергетики, транспорта, связи, коммунального хозяйства, экологии — и не самих по себе, отдельно друг от друга (да это и невозможно), а в их постоянном взаимодействии и взаимосвязи. Все это невозможно без решающего участия государства. Фиксация этой установки, собственно, и стала главным итогом нынешней поездки на Дальний Восток президента России.