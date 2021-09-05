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Виталий Кличко заявил об опасности «Северного потока — 2» для Украины
Экономика
Виталий Кличко заявил об опасности «Северного потока — 2» для Украины
facebook.com  /  Кличко - мер

Ганновер, 5 сентября. Украина и Германия должны разработать предохранительные механизмы для защиты от «Северного потока — 2», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Во время встречи с немецкой молодежью в Ганновере градоначальник обратился с соответствующим предложением к лидеру партии ХДС/ХСС Армину Лашету. Кличко подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности государства, а также на обеспечение энергетической безопасности.

«Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать "Северный поток — 2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину», — приводит слова киевского мэра агентство «Прайм».

Кличко добавил, что «Северный поток — 2» представляет опасность не только для Украины, но и для Европы. Поэтому, по его словам, должны быть выработаны предохранительные меры.

Бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль ранее заявил, что Украине вскоре придется переходить на дрова и солому, если власти не смогут договориться с Москвой о будущих поставках газа. Он также посоветовал Киеву признать отсутствие альтернативы российскому газу.

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