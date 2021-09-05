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Минздрав России предложил G20 признание фактов о вакцинации на взаимной основе

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:44
Общество
Минздрав России предложил G20 признание фактов о вакцинации на взаимной основе
pixabay.com

Москва, 5 сентября. Государствам, входящим в G20, следует взаимно признать факты вакцинации от коронавируса, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Соответствующее предложение Минздрав озвучил G20. Нужно сформировать единые подходы к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных, подчеркнули в пресс-службе российского ведомства.

«Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — добавили в Минздраве.

В Бахрейне ранее разрешили использование препарата «Спутник Лайт», заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Это средство разработано в Центре имени Гамалеи. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V».

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g20 вакцинация коронавирус
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