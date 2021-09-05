Рэпер ST рассказал о неожиданном венчании с супругой в Грузии

Тбилиси, 5 сентября. Репер Александр Степанов, более известный как ST, поехал с супругой Ассоль в Грузию на свадьбу друзей. Пару так вдохновила обстановка, что они и сами решили обвенчаться.

Рэпер ST, и телеведущая Ассоль в браке уже шесть лет. Хип-хоп-исполнитель не раз признавался, что они с возлюбленной обсуждали венчание, но все никак не могли найти подходящей даты и церкви. За звездную пару все решила похоже сама судьба.

Супруги отправились на свадьбу в друзей в Грузию и неожиданно сами решили обвенчаться. По словам ST, все было похоже на сюжет фильма, который мог бы снять Леонид Гайдай — двое влюбленных приезжают в незнакомую страну и так проникаются здешней обстановкой, что принимают судьбоносное решение.

«Просто почувствовали — это надо сделать здесь и сейчас! И началось просто грузинское кино! С ночным застольем, подготовкой, с покупкой колец у знакомых папы жениха», — рассказала супруга рэпера в Instagram-аккаунте.

Для венчания Ассоль выбрала закрытое белое платье с накидкой на плечи. Образ она дополнила босоножками на каблуке и маленькой розовой сумочкой, которая стала оригинальной цветовой деталью. Сам рэпер в срочном порядке ночью искал классический костюм. В церкви он появился в белой рубашке и черных брюках, правда вместо уместных к наряду туфель был обут в кеды.

Ранее рэпер ST рассказал, что заставило его подарить певице и телеведущей Ольге Бузовой несколько песен. Хип-хоп-исполнитель, который всегда называл себя брутальным поэтом, является автором хитов «Мало половин», «Водица» и «Чемпион».