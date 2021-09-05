Водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уфе

Уфа, 5 сентября. Водитель получил ожоги в результате возгорания автобуса в Башкирии. Никто из пассажиров не пострадал.

Сразу два автобуса загорелись в Уфе. Они вспыхнули примерно в одно и то же время, но в разных частях города.

Одна авария произошла на проспекте Салавата Юлаева, вторая — на проспекте Октября. Никто из пассажиров не пострадал. Однако водитель одного из транспортных средств получил ожоги. Он пытался ликвидировать огонь самостоятельно до приезда экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Накануне автобус попал в ДТП и сгорел на северо-западе Украины. Он следовал из польских Частковичей в Мариуполь. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины большегруз. Пассажиры получили различные травмы и ожоги. Сам автобус после ДТП восстановлению не подлежит.