Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 18:50
18:45
Общество
Михаил Ефремов из тюрьмы помогает бывшей жене бороться с алкоголизмом
18:40
Общество
Автомобиль Aurus на водородном топливе представили на ВЭФ-2021
18:38
Весь мир
Главы МИД Ливии и Греции встретятся для укрепления двусторонних отношений
18:36
Экономика
AMD запустила массовое производство процессоров Ryzen 6000
18:33
Политика
Владимир Путин дал много поручений Дальнему Востоку во время рабочей поездки
18:33
Весь мир
«Прелюдия к диктатуре»: в Сальвадоре раскритиковали решение о втором сроке для президента
18:31
Происшествия
Экс-президент ЮАР Зума досрочно освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья
18:30
Наука
Астрономы из США нашли новые доказательства существования планеты X
18:30
Шоу-бизнес
Алена Шишкова посмеялась над новой девушкой Тимати
18:29
Наука
Метод определения болезни Альцгеймера с точностью 99% разработали ученые из Литвы
Все новости

Водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уфе

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:38
Происшествия
Водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уфе
vk.com  /  МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ

Уфа, 5 сентября. Водитель получил ожоги в результате возгорания автобуса в Башкирии. Никто из пассажиров не пострадал.

Сразу два автобуса загорелись в Уфе. Они вспыхнули примерно в одно и то же время, но в разных частях города.

Одна авария произошла на проспекте Салавата Юлаева, вторая — на проспекте Октября. Никто из пассажиров не пострадал. Однако водитель одного из транспортных средств получил ожоги. Он пытался ликвидировать огонь самостоятельно до приезда экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Накануне автобус попал в ДТП и сгорел на северо-западе Украины. Он следовал из польских Частковичей в Мариуполь. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины большегруз. Пассажиры получили различные травмы и ожоги. Сам автобус после ДТП восстановлению не подлежит.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уфе
пожар чп автобус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru