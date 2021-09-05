Лариса Гузеева резко ответила на критику хейтеров в Сети

Москва, 5 сентября. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева устала терпеть нападки злопыхателей, которые то и дело указывают ей на недостатки внешности. Звезда записала едкий ответ всем хейтерам в Сети.

На своей странице в Instagram Лариса Гузеева опубликовала небольшой ролик, в котором жалуется на бестактных пользователей Сети своим гримерам. Звезда записала видео, пока ее готовили к записи программы «Давай поженимся». В кадре актриса рассказывает визажисту, что ее часто критикую из-за большой груди и широких плеч.

«Друзья мои, то есть наоборот – не друзья, вы мне хотите глаза открыть? Я вам по секрету скажу – я знаю, даже видела их один раз. И что мне теперь делать? Ну вот плечи, как у гренадера, и сиськи большие», — сокрушается звезда.

Ведущая «Давай поженимся» обратилась к хейтерам и заявила, что сама прекрасно знает о своих недостатках. В конце ролика она посоветовала злопыхателям с подобными комментариями подойти к своим мамам или женам.

«А вы к маме своей подойдите и хорошо бы, чтобы папаня при этом присутствовал, и скажите: «У тебя сиськи большие»», — едко сказала Гуеева.

Гримеры, которые работают с артисткой, были в шоке от грубости и бестактности пользователей Сети. Коллеги по программе «Давай поженимся» посоветовали Гузеевой не принимать близко к сердцу слова злопыхателей, а также резонно отметили, что большая грудь является достоинством, а не недостатоком.

Ранее Лариса Гузеева раскритиковала моду на естественное старение. Звезда назвала этот тренд «дурацким» и заявила, что женщины должны стремиться к улучшенным версиям себя.