Стилист Влад Лисовец назвал главные тренды на прически этой осенью

Москва, 5 сентября. Модный эксперт Влад Лисовец заявил, что осенью пришла мода на челки — короткие, удлиненные, «шторки», а также на небрежные прически.

Снова возвращается мода нулевых, когда многие носили «обросшие» стрижки, зачесанные на лицо. Лисовец привел в пример образ британского рок-музыканта Мика Джаггера.

«Ровные срезы — это очень не модно сейчас. Также в тренде остается каре, но не идеально уложенное, а неопрятное. Как будто свои волнистые волосы», — поделился он в беседе с «Вечерней Москвой».

Не стоит делать «надуманные» укладки — это «прошлый век», уверяет стилист. Если ваша прическа говорит о походе в салон, то это не модно. Лисовец порекомендовал красить волосы в неяркий блонд, выбирать пепельные оттенки.

Сохраняется тренд на натуральный цвет волос, но они должны быть чистыми и выглядеть здоровыми. По мнению эксперта, женщины не должны обращать внимания на советы из Instagram, потому что там выкладывают отретушированные картинки. В реальности добиться таких цветов невозможно.

Зато иностранные звезды могут быть хорошим ориентиром. Многие из них не приемлют ретушь фотографий, поскольку это обман подписчиков, подытожил он.

Ранее Влад Лисовец заявил, что пришло время отказаться от удобной обуви типа кроссовок и кед. Надо переключиться на туфли с острыми и квадратными носами.