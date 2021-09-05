Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 18:49
18:45
Общество
Михаил Ефремов из тюрьмы помогает бывшей жене бороться с алкоголизмом
18:40
Общество
Автомобиль Aurus на водородном топливе представили на ВЭФ-2021
18:38
Весь мир
Главы МИД Ливии и Греции встретятся для укрепления двусторонних отношений
18:36
Экономика
AMD запустила массовое производство процессоров Ryzen 6000
18:33
Политика
Владимир Путин дал много поручений Дальнему Востоку во время рабочей поездки
18:33
Весь мир
«Прелюдия к диктатуре»: в Сальвадоре раскритиковали решение о втором сроке для президента
18:31
Происшествия
Экс-президент ЮАР Зума досрочно освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья
18:30
Наука
Астрономы из США нашли новые доказательства существования планеты X
18:30
Шоу-бизнес
Алена Шишкова посмеялась над новой девушкой Тимати
18:29
Наука
Метод определения болезни Альцгеймера с точностью 99% разработали ученые из Литвы
Все новости

Тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали до 2035 года

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:54
Спорт
Тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали до 2035 года
Global Look Press  /  Panoramic

Москва, 5 сентября. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что российского спортсмена Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил.

Аккаев не в первый раз нарушает антидопинговые правила. IWF запретила ему участвовать в соревнованиях до 2035 года. Такое решение приняли из-за поведения спортсмена. Он не должен был выступать во время срока дисквалификации, который еще не истек, сообщили в пресс-службе Международной федерации тяжелой атлетики.

Срок новой дисквалификации отсчитывается с 22 января 2019 года. Первое наказание за нарушение антидопинговых правил спортсмен отбывал с 2005 по 2007 год. После Олимпиады-2008 IWF сообщила, что Аккаев использовал запрещенный оралтуринабол. Перед Играми в Лондоне в теле штангиста снова нашли следы вышеуказанного препарата.

Другой российский тяжелоатлет Тимур Наниев, участвовавший в летних Олимпийских играх в Токио, занял четвертое место. До бронзовой медали ему не хватило одного килограмма.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали до 2035 года
тяжелоатлет дисквалификация аккаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru