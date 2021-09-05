Тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали до 2035 года

Москва, 5 сентября. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что российского спортсмена Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил.

Аккаев не в первый раз нарушает антидопинговые правила. IWF запретила ему участвовать в соревнованиях до 2035 года. Такое решение приняли из-за поведения спортсмена. Он не должен был выступать во время срока дисквалификации, который еще не истек, сообщили в пресс-службе Международной федерации тяжелой атлетики.

Срок новой дисквалификации отсчитывается с 22 января 2019 года. Первое наказание за нарушение антидопинговых правил спортсмен отбывал с 2005 по 2007 год. После Олимпиады-2008 IWF сообщила, что Аккаев использовал запрещенный оралтуринабол. Перед Играми в Лондоне в теле штангиста снова нашли следы вышеуказанного препарата.

Другой российский тяжелоатлет Тимур Наниев, участвовавший в летних Олимпийских играх в Токио, занял четвертое место. До бронзовой медали ему не хватило одного килограмма.