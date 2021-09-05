Известный идеолог хуситов задержан на границе Йемена с Оманом

Йеменские силы безопасности в восточной провинции Аль-Махра задержали известного хуситского активиста и идеолога Хасана Али аль-Эмада. Он возвращался из соседнего Омана через погранпереход «Шехан», где и был взят под стражу. После этого мужчину перевезли на охраняемый объект в город Аль-Гайда.

Сообщается, что общественный и политический деятель пытался миновать границу, переодевшись в студенческую форму. Тем не менее мужчина 1977 года рождения вызывал подозрения у правоохранителей, раскрывших его.

#Yemeni security forces, in #AlMahra province, have detained Houthi ideologue Hassan Ali Al-Emad at the Shehan border crossing with Oman https://t.co/47g1kpAZ5n pic.twitter.com/nHjxsZWzYe — Arab News (@arabnews) September 4, 2021

Хасан Али аль-Эмад является убежденным сторонником шиитской секты двунадесятников (иснаашаритов). Ранее он долгое время жил в Иране, получил духовное образование в иракском институте «Аль-Хавза аль-Ильмия», а на родине возглавлял партию «Будущее справедливости». В своих публичных выступлениях он неоднократно призывал последователей шиизма принять учение покойного иранского революционного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни.

Сообщения о задержании хуситского деятеля совпали с данными о новой волне атак «Ансар Аллах» на объекты Саудовской Аравии, возглавляющей в йеменской войне силы арабской коалиции и поддерживающей президента Мансура Хади. В Эр-Рияде сообщили, что средства ПВО королевства смогли перехватить все ракеты и беспилотники шиитской организации.

#BREAKING: Arab coalition intercepts another #Houthi ballistic missile, this time targetting the southern Saudi region of #Jazan https://t.co/nStKwqoSyo — Arab News (@arabnews) September 5, 2021

Тем не менее есть информация, что осколки от уничтоженных снарядов упали на жилые районы города Даммам, в ходе чего пострадали по меньшей мере двое детей. Также повреждения получили 14 домов.

#BREAKING: The Muslim World League @MWLOrg condemns #Houthi attempts to target #SaudiArabia and renews its solidarity with the Kingdom — Al Ekhbariya TV https://t.co/cn8HM4B2SX pic.twitter.com/IzKVZ1tuQ2 — Arab News (@arabnews) September 5, 2021

Эти нападения, вероятно, стали ответом хуситов на субботние атаки арабской коалиции, авиация которой совершила по меньшей мере шесть воздушных налетов на военные объекты и технику повстанцев. Данная операция проводилась в районе Рахаба, к юго-западу от города Мариб. Она была направлена на поддержку наземных действий хадистов.

В настоящее время наиболее ожесточенные столкновения противоборствующих сторон идут в Марибе и северной провинции Эль-Джауф.

Силы движения «Ансар Аллах» начали наступление с мощного удара по авиабазе ВВС Аль-Анад, располагающейся на юге Йемена. Этому предшествовали несколько дней запусков БПЛА и неуправляемых ракет по позициям правительственных войск и городам Саудовской Аравии.

65 dead as fighting for Yemen's Marib flares anew. https://t.co/htKZkKXZK4 — Kevin Williams (@KevinKevintogo) September 2, 2021

В прошлый раз военные действия такого масштаба повстанцы начали в феврале текущего 2021 года. Активная фаза боев продлилась до лета, однако хуситы так и не смогли добиться значимых результатов: поддерживающие правительство Мансура Хади войска сохранили контроль над ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами.

За все время вооруженного конфликта, начавшегося в 2014 году, в Йемене погибли порядка 11 тысяч мирных граждан, а из-за разрушений в стране разразилась самая тяжелая в истории гуманитарная катастрофа.