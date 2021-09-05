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Известный идеолог хуситов задержан на границе Йемена с Оманом
Весь мир
Известный идеолог хуситов задержан на границе Йемена с Оманом
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Йеменские силы безопасности в восточной провинции Аль-Махра задержали известного хуситского активиста и идеолога Хасана Али аль-Эмада. Он возвращался из соседнего Омана через погранпереход «Шехан», где и был взят под стражу. После этого мужчину перевезли на охраняемый объект в город Аль-Гайда.

Сообщается, что общественный и политический деятель пытался миновать границу, переодевшись в студенческую форму. Тем не менее мужчина 1977 года рождения вызывал подозрения у правоохранителей, раскрывших его.

Хасан Али аль-Эмад является убежденным сторонником шиитской секты двунадесятников (иснаашаритов). Ранее он долгое время жил в Иране, получил духовное образование в иракском институте «Аль-Хавза аль-Ильмия», а на родине возглавлял партию «Будущее справедливости». В своих публичных выступлениях он неоднократно призывал последователей шиизма принять учение покойного иранского революционного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни.

Сообщения о задержании хуситского деятеля совпали с данными о новой волне атак «Ансар Аллах» на объекты Саудовской Аравии, возглавляющей в йеменской войне силы арабской коалиции и поддерживающей президента Мансура Хади. В Эр-Рияде сообщили, что средства ПВО королевства смогли перехватить все ракеты и беспилотники шиитской организации.

Тем не менее есть информация, что осколки от уничтоженных снарядов упали на жилые районы города Даммам, в ходе чего пострадали по меньшей мере двое детей. Также повреждения получили 14 домов.

Эти нападения, вероятно, стали ответом хуситов на субботние атаки арабской коалиции, авиация которой совершила по меньшей мере шесть воздушных налетов на военные объекты и технику повстанцев. Данная операция проводилась в районе Рахаба, к юго-западу от города Мариб. Она была направлена на поддержку наземных действий хадистов.

В настоящее время наиболее ожесточенные столкновения противоборствующих сторон идут в Марибе и северной провинции Эль-Джауф.

Силы движения «Ансар Аллах» начали наступление с мощного удара по авиабазе ВВС Аль-Анад, располагающейся на юге Йемена. Этому предшествовали несколько дней запусков БПЛА и неуправляемых ракет по позициям правительственных войск и городам Саудовской Аравии.

В прошлый раз военные действия такого масштаба повстанцы начали в феврале текущего 2021 года. Активная фаза боев продлилась до лета, однако хуситы так и не смогли добиться значимых результатов: поддерживающие правительство Мансура Хади войска сохранили контроль над ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами.

За все время вооруженного конфликта, начавшегося в 2014 году, в Йемене погибли порядка 11 тысяч мирных граждан, а из-за разрушений в стране разразилась самая тяжелая в истории гуманитарная катастрофа.

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саудовская аравия йемен хуситы
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