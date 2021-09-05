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США обратились к России с призывом «вернуть Украине контроль над границами»

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:29
Армия
США обратились к России с призывом «вернуть Украине контроль над границами»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Киев, 5 сентября. Пресс-служба посольства Соединенных Штатов на Украине отметила, что РФ должна содействовать разрешению конфликта в Донбассе.

Война в Донбассе должна быть прекращена, считают американские дипломаты на Украине. Они заявили, что Москве следует содействовать Киеву в решении данного вопроса. Об этом пишет РИА Новости.

Российская Федерация в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ ранее указала на то, что прекращает поддержку консенсуса по пролонгированию мандата миссии наблюдателей организации в отечественных пунктах пропуска через границу с Украиной в «Гуково» и «Донецке» после 30 сентября.

Киевская делегация из Трехсторонней контактной группы отметила, что, таким образом, Москва якобы отклоняется от пункта 4 минского протокола, датируемого 5 сентября 2014 года, который регламентирует мониторинг российско-украинской границы со стороны ОБСЕ.

При этом Москва неоднократно заявляла, что не участвует в военном конфликте на территории Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выполнение Минских соглашений — это единственное возможное средство урегулирования конфликта в Донбассе.

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