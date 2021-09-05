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Украинская полиция опровергла сообщение о готовящемся покушении на Зеленского

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:20
Политика
Украинская полиция опровергла сообщение о готовящемся покушении на Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 5 сентября. Неизвестный позвонил в Службу безопасности Украины и сообщил о готовящемся покушении на президента Владимира Зеленского. Полиция нашла телефонного хулигана и завела на него дело.

Звонок с предупреждением поступил в кол-центр Службы безопасности Украины в воскресенье. Как сообщил источник в Национальной полиции Украины, звонивший предупредил о возможном покушении на жизнь президента и готовящейся атаке на Верховную раду. Позже пресс-секретарь ведомства Юлия Гирдвилис сообщила, что полиция Киева не получала сообщений об угрозе для жизни президента, а личность телефонного хулигана быстро нашли, отследив звонок. На мужчину завели уголовное дело.

«Звонившего быстро установили. Им оказался человек с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины», — рассказали прессе в управлении Национальной полицией Украины.

Телефон, с которого сделали звонок, принадлежал сотруднице Киево-Печерской лавры. По ее словам, неизвестный мужчина, который «скорее всего, является бездомным», попросил ее мобильный для одного звонка. О розыгрыше женщина ничего не знала.

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