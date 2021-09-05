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Карнаухов: Поддержка иноагентов только усугубляет правовой статус КПРФ

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:44
Общество
Карнаухов: Поддержка иноагентов только усугубляет правовой статус КПРФ
instagram.com  /  Сергей Карнаухов

Доцент РАНхИГС Сергей Карнаухов считает, что действия депутата Госдумы, главы столичного отделения КПРФ Валерия Рашкина могут подпадать под уголовную статью. Так он прокомментировал появление коммуниста на акции в поддержку СМИ, признанных иностранными агентами.

Напомним, в Москве состоялись две демонстрации, нацеленные на привлечение внимания общественности к признанию нескольких медиаресурсов иностранными агентами. Оба мероприятия проходили в формате встречи с кандидатами в Государственную думу — Сергеем Митрохиным от «Яблока» и Валерием Рашкиным от КПРФ.

Сам факт появления Рашкина на подобном мероприятии в одной компании с «яблочником» уже примечателен. Во время выступления на Пушкинской площади он требовал соблюдения свободы слова и критиковал правительство за внесение ряда СМИ в реестр иностранных агентов. О прямых нарушениях положений в законодательстве лидер московских коммунистов ничего не вспоминал, но открыто поддерживал риторику демократической партии.

Отдельного внимания заслуживает заявление Рашкина о том, что фракция КПРФ голосовала против принятия закона о возможности признавать то или иное СМИ иностранным агентом. Однако если обратить внимание на справку о результатах по соответствующему голосованию в 2017 году, можно увидеть, что коммунисты единогласно поддержали законопроект.

Карнаухов: Поддержка иноагентов только усугубляет правовой статус КПРФ
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

В беседе с корреспондентом ФАН Сергей Карнаухов объяснил изменения в риторике коммуниста, а также напомнил о его систематических заигрываниях с представителями несистемной оппозиции.

«Рашкин давно превратился в человека, который последовательно занимает нишу Навального. Его риторика, а также московского отделения КПРФ, эта деятельность полностью подпадают под действия уголовного законодательства об экстремизме. Сегодня провести водораздел между экстремистами Навального и коммунистами уже очень сложно», — считает политолог.

Он добавил, что действующим властям стоит усилить контроль за деятельностью отдельных членов КПРФ.

«Поддержка Рашкина и КПРФ СМИ-иноагентов только усугубляет их правовой статус. Мы сегодня должны говорить о том, что всех этих лиц стоит привлекать к ответственности», — заключил Карнаухов.

Ранее ФАН писал, что поддержка оппозиционных структур грозит Коммунистической партии маргинализацией и политическим изгнанием.

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