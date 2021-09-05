Карнаухов: Поддержка иноагентов только усугубляет правовой статус КПРФ

Доцент РАНхИГС Сергей Карнаухов считает, что действия депутата Госдумы, главы столичного отделения КПРФ Валерия Рашкина могут подпадать под уголовную статью. Так он прокомментировал появление коммуниста на акции в поддержку СМИ, признанных иностранными агентами.

Напомним, в Москве состоялись две демонстрации, нацеленные на привлечение внимания общественности к признанию нескольких медиаресурсов иностранными агентами. Оба мероприятия проходили в формате встречи с кандидатами в Государственную думу — Сергеем Митрохиным от «Яблока» и Валерием Рашкиным от КПРФ.

Сам факт появления Рашкина на подобном мероприятии в одной компании с «яблочником» уже примечателен. Во время выступления на Пушкинской площади он требовал соблюдения свободы слова и критиковал правительство за внесение ряда СМИ в реестр иностранных агентов. О прямых нарушениях положений в законодательстве лидер московских коммунистов ничего не вспоминал, но открыто поддерживал риторику демократической партии.

Отдельного внимания заслуживает заявление Рашкина о том, что фракция КПРФ голосовала против принятия закона о возможности признавать то или иное СМИ иностранным агентом. Однако если обратить внимание на справку о результатах по соответствующему голосованию в 2017 году, можно увидеть, что коммунисты единогласно поддержали законопроект.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В беседе с корреспондентом ФАН Сергей Карнаухов объяснил изменения в риторике коммуниста, а также напомнил о его систематических заигрываниях с представителями несистемной оппозиции.

«Рашкин давно превратился в человека, который последовательно занимает нишу Навального. Его риторика, а также московского отделения КПРФ, эта деятельность полностью подпадают под действия уголовного законодательства об экстремизме. Сегодня провести водораздел между экстремистами Навального и коммунистами уже очень сложно», — считает политолог.

Он добавил, что действующим властям стоит усилить контроль за деятельностью отдельных членов КПРФ.

«Поддержка Рашкина и КПРФ СМИ-иноагентов только усугубляет их правовой статус. Мы сегодня должны говорить о том, что всех этих лиц стоит привлекать к ответственности», — заключил Карнаухов.

Ранее ФАН писал, что поддержка оппозиционных структур грозит Коммунистической партии маргинализацией и политическим изгнанием.