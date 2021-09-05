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По факту пропажи утонувшего в Амурской области подростка будет проведена проверка

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:15
Происшествия
По факту пропажи утонувшего в Амурской области подростка будет проведена проверка
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

Белогорск, 5 сентября. В Амурской области подросток утонул во время купания в реке Томь. Тело мальчика до сих пор не найдено. Региональная прокуратура начала по данному факту проверку.

Несчастный случай произошел в городе Белогорск. Подросток ушел купаться вместе с двумя друзьями. Внезапно двое из них начали тонуть. Их 12-летний товарищ бросился на помощь, однако вскоре сам пошел ко дну.

Свидетелем происшествия стала отдыхавшая неподалеку местная жительница. Женщина незамедлительно побежала спасать мальчиков, однако вытащить из воды удалось лишь двоих. Местонахождение третьего школьника пока не известно.

Сейчас областная прокуратура проводит по данному факту проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка соблюдению законов о безопасности на водных объектах и об основах профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Также правоохранители намерены выяснить обстоятельства произошедшего и найти тело 13-летнего подростка.

Сотрудники МЧС Республики Абхазия начали поиски утонувшего в Гагре российского туриста 3 сентября. Поисковую операцию осложняет бушующий шторм.

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