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Солнечные ванны морского зайца засняли с квадрокоптера на берегу Белого моря

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:05
Общество
Солнечные ванны морского зайца засняли с квадрокоптера на берегу Белого моря
Prt Scr vk.com  /  Виталий Витман / Общественный контроль г. Кемь

Кемь, 5 сентября. Редкие кадры морского зайца на отдыхе снял с квадрокоптера житель Петрозаводска на берегу Белого моря в Карелии. Автор опубликовал ролик в социальной сети «ВКонтакте».

Морской заяц принимал солнечные ванны на скалах в Кемской губе, приближение летательного аппарата зверь воспринял с любопытством, не проявил агрессии и не прервал своего занятия. Оператор Виталий Витман смог подвести квадрокоптер достаточно близко к морскому обитателю и не спугнуть его.

Морской заяц или лахтак — это вид ластоногих семейства тюленей. Они обитают по всему мелководью Северного Ледовитого океана и в примыкающих к нему Берингову и Охотскому морях.

Пользователи Сети назвали зверька очень милым, а рыбаки признались, что этот очаровательный представитель фауны доставляет им немало хлопот — ворует рыбу из сетей и портит их.

В Приморье в начале августа из реабилитационного центра на свободу выпустили последних тюленей, которые проходили лечение. Сотрудники центра «Тюлень» признались, что этот год был непростым и странным, но в целом счастливым.

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