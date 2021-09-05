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Актриса Анастасия Вертинская похвасталась трехэтажным домом у озера

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:04
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Вертинская похвасталась трехэтажным домом у озера
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 5 сентября. Звезда фильма «Алые паруса» Анастасия Вертинская провела экскурсию телеведущей Наталье Барбье и ее программе «На дачу!» по своему загородному дому в тосканском стиле.

Трехэтажную дачу в окрестностях Московской области для актрисы купил ее сын Степан. Сама Вертинская называет приобретение недвижимости «неожиданностью». Этот особняк семья звезды несколько лет арендовала, а потом выяснилось, что владельцы хотят его продать. Дом находится в живописном месте: он практически полностью окружен деревьями, а на участке находится большое озеро, где часто плавают лебеди.

Несмотря на такие достоинства дачи, сама Вертинская планирует грандиозный ремонт, чтобы сделать дом по-настоящему своим. Начать актриса решила с приусадебной беседки, для чего и пригласила телеведущую Наталью Барбье и ее программу «На дачу!». Дизайнеры разработали проект места для семейного отдыха, который в скором времени воплотится в жизнь. Было решено сделать беседку полностью из темного дерева, чтобы она соответствовала общему тосканскому стилю дома Вертинской.

Звезда «Аллых парусов» рассказала, что с благоустройством территории ей будет помогать невестка Лиза, которая является ландшафтным дизайнером. Девушка уже создала на участке кухонный сад с зеленью. Сын Анастасии Вертинской установил недалеко от дома теплицу, где посадил помидоры. По признанию артистки, приобретение особняка по-особенному сплотило их семью, ведь теперь каждый хочет внести свою лепту в обустройство семейного гнездышка.

Анастасия Вертинская стала инициатором сериала о жизни и творчестве своего отца — известного шансонье Александра Вертинского. На днях появился первый трейлер проекта, режиссером которого стала Авдотья Смирнова.

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