Правительство Гвинеи подтвердило нападение мятежников на резиденцию президента

Конакри, 5 сентября. Власти Гвинеи подтвердили нападение военных мятежников на президентскую резиденцию. По их заявлению, охрана главы государства смогла отразить атаку.

Обстановка в Конакри, столице Гвинеи, стремительно накаляется в течение всего дня. Изначально поступили сообщения о стрельбе в центре города, после этого стало известно о появлении солдат возле дворца президента.

Предполагается, что главой путчистов является командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Ранее он служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.

Сегодня Думбуйя заявил о роспуске правительства страны. Кроме того, мятежники решили отменить действующую конституцию и закрыть воздушные и сухопутные границы государства.