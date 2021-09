«Американский патриот»: как губернатор Калифорнии работает в интересах Китая

Характерной особенностью Демократической партии США является склонность к постоянному популизму: в отличии от своих противников-республиканцев, демократы очень любят обещать, но не выполнять, говорить одно, а делать другое, набирая при этом политические очки на поддержке сразу всех видов меньшинств.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом недавно вновь доказал всем, что является настоящим демократом. В апреле 2018 года политик, еще только баллотировавшийся на пост главы региона, с высокой трибуны призывал пенсионный фонд государственных служащих штата разорвать сотрудничество с турецкими компаниями из-за отказа Анкары признать геноцид армян. Гэвин твердил о необходимости перестать «инвестировать в смерть» и убеждал пенсионный фонд отказаться от инвестирования в табачные компании.

А 2 сентября стало известно, что при согласии Ньюсома, так стремившегося играть в прогрессивного и честного политика, пенсионный фонд Калифорнии вложил не менее 3 миллиардов долларов в китайские государственные и частные компании, внесенные при администрации Дональда Трампа в черный список из-за связей с краснознаменной Народно-освободительной армией Китая.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о подробностях многомиллионных сделок между демократическим руководством Калифорнии и государственными компаниями Китая.

Гэвин Ньюсом стал губернатором 7 января 2019 года и 15 месяцев проработал, не привлекая особого внимания прессы и общественности — ведь калифорнийцы в общей массе были довольны тем, что во главе администрации штата находится руководитель, отвечающий всем модным американским политическим и общественным тенденциям.

В разгар пандемии коронавируса Ньюсом поначалу даже снискал всеобщее одобрение и похвалы за успешное проведение мероприятий по замедлению распространения COVID-19. В то время издание Los-Angeles Times писало, что «Калифорнии повезло, что в разгар пандемии коронавируса на посту губернатора находится Гэвин Ньюсом».

Однако все началось меняться весной 2020 года: 20 апреля та же газета рассказала, что прогрессивная администрация Калифорнии планирует потратить миллиард долларов из фонда налогоплательщиков на покупку защитных масок у китайский компании Build Your Dreams (BYD), специализирующейся на производстве электромобилей. Общественность задалась вопросом: почему руководство, на момент скандала успевшее потратить 495 миллионов долларов, собралось закупать маски за сумму на 30% больше годового бюджета, выделенного властями Калифорнии на профилактику инфекционных заболеваний?

Пресса и законодатели штата требовали от Ньюсома более подробных деталей сделки, но Гэвин так и не предоставил необходимые данные. На пресс-конференциях губернатор оправдывался тем, что в условиях пандемии у администрации «много работы», которая делается исключительно во благо американцев.

Представители компании BYD от комментариев отказались, тем не менее бывший юрисконсульт компании-конкурента сообщил, что деньги налогоплательщиков могут быть выброшены на ветер. По его словам, BYD зарекомендовали себя в качестве ненадежных партнеров, поэтому с высокой вероятностью не выполнят условия контракта в полной мере.

Примечательно, что за годы, прошедшие с момента появления китайской фирмы на рынке Калифорнии, BYD медленно, но верно наращивала свои связи в политике. По информации LA Times, с 2014 года компания потратила более миллиона долларов на лоббирование государственных чиновников с целью достижения собственных финансово-экономических интересов. Это давало плоды: в 2015 году калифорнийское Управление по вопросам бизнеса и экономического развития предоставило BYD налоговый кредит в размере 3 миллионов долларов для расширения производства в Калифорнии.

BYD — не единственная компания из КНР, тесно взаимодействующая с представителями Демократической партии в Калифорнии. В начале августа этого года китайское периодическое издание Sing Tao Daily, зарегистрированное в США в качестве иностранного агента, организовало пышное праздничное мероприятие, на котором присутствовал весь политический истеблишмент штата: губернатор Калифорнии, мэр и окружной прокурор Сан-Франциско, сенатор Конгресса США Скотт Винер, член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.

Гэвин Ньюсом выступил с речью, в ходе которой похвалил Sing Tao за «журналистскую беспристрастность и честность», а также за объективное освещение новостей. Он выразил убежденность в том, что газета, ежедневно выходящая в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, помогла американцам китайского происхождения акклиматизироваться и наладить жизнь в Калифорнии.

Выступление Ньюсома так бы и осталось незамеченным, если бы американская пресса не напомнила о том, что владельцы Sing Tao являются членами Народного политического консультативного совета Китая, контролируемого китайской Коммунистической партией. Кроме того, выяснилось, что один из владельцев газеты, Чарльз Хо, в 2020 году защищал закон о национальной безопасности, который китайские власти применяли для обоснования арестов «продемократических» (то есть проамериканских) журналистов в Гонконге.

Gavin Newsom loves China. The last thing Californians need is more communist influences... https://t.co/FH40HoKP8r

Демократы нечасто идут на подобные меры публичного характера, но Ньюсому, чтобы остаться на посту губернатора, это было необходимо: политик стремительно теряет популярность из-за высоких налоговых ставок в Калифорнии, серьезной проблемы с бездомностью и слабого соблюдения иммиграционных законов. Гэвин принял решение придерживаться старой-доброй стратегии Демпартии и сделать ставку на представителей меньшинств, а конкретнее, на американцев азиатского происхождения, крупная диаспора которых проживает в Калифорнии.

Расчет Ньюсома оказался неудачным, так как обвинения в потворстве интересам Китая и Компартии стали расти, как снежный ком: не прошло и месяца после скандала вокруг Sing Tao, как губернатора Калифорнии уличили в сотрудничестве с китайскими государственными компаниями, внесенными в черный список на территории США.

Согласно документам, опубликованным американскими средствами массовой информации 2 сентября, пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии по состоянию на июнь 2020 года инвестировал более 3 миллиардов долларов в китайские компании, 14 из которых являются государственными. Отдельные организации из данного списка за деструктивную деятельность в отношении Соединенных Штатов внесены в черный список 45-м президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, большинство китайских фирм, сотрудничавших с пенсионным фондом для госслужащих в Калифорнии, занимаются финансированием инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь», используемого Пекином для расширения своего геополитического влияния.

Например, компании China Merchants Port и CITIC монополизировали порты Шри-Ланки и Мьянмы, которые Вооруженные силы КНР используют для проведения военных учений и маневров. По отчетам, калифорнийский фонд инвестировал 3,7 и 110 миллионов долларов в China Merchants Port и CITIC соответственно.

Далее, 5 миллионов долларов вложено в China State Construction Co, занимающуюся строительством дорог и мостов в Азии и Африке в рамках программы «Один пояс, один путь» и состоящую в черном списке администрации Трампа.

Еще 6 миллионов долларов инвестировано в China Communications Construction Company, государственную компанию, которая в нарушение всех имеющихся соглашений, по словам американских должностных лиц, строит военные объекты в Южно-Китайском море.

В банк China Construction Bank, вкладывающий средства в 176 проектов «Одного пояса, одного пути» вложено 405 миллионов долларов.

NEW w/ @MatthewFoldi



California's pension fund remains invested in Chinese companies linked to its military.



Gavin Newsom has stayed silent amid calls for divestment, though he's pressured CalPERs to divest from other stocks before. https://t.co/xS2i4lkcl3