Анамнез недели. Встреча Байдена и Зеленского и начало школьного сезона

Переговоры Байдена и Зеленского, завершение Паралимпийских игр и начало школьного сезона. Эти и другие темы в новом выпуске проекта ФАН «Анамнез недели» обсудили приглашенные эксперты.

В роли ведущей выступила заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией партии ЛДПР Анна Замараева. А на ее каверзные вопросы отвечал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Эксперты обсудили, как на геополитику повлияют переговоры глав США и Украины. При чем здесь Крым, и как на это реагировать России?

Замараева и Чебыкин подвели итоги Паралимпиады. Россия на четвертом месте — как так получилось? Радоваться или плакать?

Ведущая и гость программы «Анамнез недели» также обсудили дистанционное и очное образование. Школьники по всей стране теперь смогут сесть за реальные парты, а не получать знания перед экраном компьютера. Но какой вариант предпочтительнее в наше непростое время?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в новом выпуске программы «Анамнез недели».