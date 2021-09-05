Прокуратура Судана укрепит сотрудничество с Египтом

Хартум, 5 сентября. Делегация высокопоставленных госслужащих Судана посетила Египет с рабочим визитом. Об этом сообщает издание Suna.

Команду возглавил исполняющий обязанности генерального прокурора Мубарак Махмуд Осман. Представители Хартума намерены встретиться с коллегами из Каира для подписания нескольких меморандумов о взаимопонимании.

«Главной целью поездки является расширение сотрудничества между ведомствами и возможность обучения специалистов в университетах Египта», — говорится в сообщении издания.

Мубарак Махмуд Осман планирует встретиться с директором Египетского управления судебной медицины, чтобы обсудить ряд направлений по повышению квалификации суданских прокуроров, в частности, реабилитацию в судебной медицине, анатомии и идентификации преступников.

Хартум стремится наладить дипломатические отношения и укрепить действующие с зарубежными государствами после исключения из санкционного списка США стран — спонсоров терроризма. Каир является одним из главных партнеров республики. Государства сотрудничают в военной сфере и вопросе водных ресурсов, в частности, по проблеме эксплуатации Великой эфиопской плотины «Возрождение».

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