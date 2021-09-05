В Сети опубликовали кадры с президентом Гвинеи в окружении военных

Конакри, 5 сентября. Президента Гвинеи Альфу Конде задержали военные мятежники после попыток государственного переворота. Кадры с лидером государства опубликовали в Сети.

В республике пытались совершить государственный переворот. По информации местных изданий, в гвинейской столице активно стреляли. Военные с оружием пришли к президентскому дворцу. Солдаты подходили к мирному населению и просили не выходить из домов.

Кроме того, задержаны и несколько должностных лиц, рассказали журналисты гвинейских СМИ.

Ранее к российским гражданам, проживающим в Гвинее, обратились представители посольства РФ в регионе. Дипломаты призвали людей не покидать свои дома. В настоящий момент обстановка в республике неопределенная. Ситуация резко обострилась, уточнили в посольстве.

Предполагается, что силы специального назначения возглавлял полковник Мамади Думбуйя. До 2018 года он проходил службу во французском иностранном легионе. Думбуйя вернулся в Гвинею, чтобы взять под руководство подразделение GPS.