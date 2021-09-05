Ансамбль ВДВ показал новую программу на фестивале «Спасская башня»

, 5 сентября. Впервые Ансамбль песни и пляски ВДВ представил новую программу на московском фестивале «Спасская башня».

В конце выступления участники ансамбля и курсанты вынесли на Красную площадь флаг ВДВ площадью более 1200 квадратных метров. Для ансамбля это первое мероприятие в центре столицы, до этого они выступали в Москве лишь один раз.

«В фестивале мы принимаем участие во второй раз, но на Красной площади мы выступаем впервые, так как в год нашего дебюта, в прошлом году, фестиваль «Спасская башня» проходил на Соборной площади перед Главным Храмом Вооруженных Сил Российской Федерации» — рассказал ТАСС дирижер сводного оркестра ВДВ подполковник Владислав Твердый.

Ансамбль исполнил популярные военные песни и хиты в новой обработке, а также показал фигуры строевой подготовки в исполнении роты почетного караула. Завершили концерт хореографическими номерами танцевальной группы.

Ранее российский военный оркестр занял первое место на международном конкурсе «Армия культуры» на Армейских международных играх, второе место досталось Китаю, а бронзу поделили исполнители из Вооруженных сил Белоруссии и Казахстана.

В фестивале также приняла участие народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, она регулярно участвует в нем с 2015 года, потрясая зрителей своим незабываемым вокалом. В этом году артистка рассказала журналистам о своих эмоциях от мероприятия, пишет RT.